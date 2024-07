High Cholesterol : भारत ने हाई कोलेस्ट्रॉल से निपटने के लिए पहली बार जारी की गाइडलाइन

डिसलिपीडेमिया: एक सामान्य स्वास्थ्य समस्या डिसलिपीडेमिया एक चिकित्सा स्थिति है जिसमें खून में लिपिड (वसा) के स्तर असामान्य हो जाते हैं, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल (High cholesterol) या ट्राइग्लिसराइड्स। यह असंतुलन दिल की बीमारी, स्ट्रोक और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकता है। इसे आहार, व्यायाम और दवाओं से प्रबंधित किया जाता है। डिसलिपीडेमिया एक चिकित्सा स्थिति है जिसमें खून में लिपिड (वसा) के स्तर असामान्य हो जाते हैं, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल (High cholesterolया। यह असंतुलन दिल की बीमारी, स्ट्रोक और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकता है। इसे आहार, व्यायाम और दवाओं से प्रबंधित किया जाता है।

लिपिड प्रोफाइल कैसे जानें? How to know lipid profile? लिपिड प्रोफाइल (Total cholesterol) का परीक्षण एक ब्लड टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपकी बांह की एक नस से रक्त का एक छोटा नमूना लेते हैं। फिर इसे एक लैब में विश्लेषण किया जाता है ताकि कुल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल (Bad Cholesterol), एचडीएल (Good Cholesterol), और ट्राइग्लिसराइड्स (Triglycerides) की मात्रा निर्धारित की जा सके।

दिशानिर्देशों के अनुसार, कोलेस्ट्रॉल का न्यूनतम स्तर 100 mg/dL से कम होना चाहिए। According to guidelines, the minimum cholesterol level should be less than 100 mg/dL. भारतीयों के लिए विशेष दिशानिर्देश भारत में हाई कोलेस्ट्रॉल (High cholesterol) का बोझ अधिक है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। “हमें भारतीयों के लिए एक सेट दिशानिर्देशों की आवश्यकता थी क्योंकि हम विभिन्न कारकों के कारण विभिन्न रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं,” डॉ. जेपीएस सावनी, चेयरमैन, कार्डियोलॉजी विभाग, सर गंगाराम अस्पताल ने कहा।

High Cholesterol: The Silent Killer Gets Targeted in India’s First Lipid Guidelines उच्च जोखिम वाले कारक जिन लोगों को 2 साल के भीतर बार-बार संवहनी घटनाएं हुई हैं, वे अत्यधिक उच्च जोखिम में हैं।

20 वर्षों से अधिक समय तक मधुमेह और आनुवंशिक प्रवृत्ति उच्च जोखिम वाले कारक हैं।

आनुवंशिक डिसलिपीडेमिया (एफएच जीन का वाहक) 5 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करता है। शीघ्र पहचान और उपचार एफएच जीन की प्रारंभिक पहचान के साथ उपचार से समयपूर्व हृदय रोग को रोका जा सकता है। उन्नत लिपोप्रोटीन (a), जो भारत के 25% लोगों को प्रभावित करता है, को 50 mg/dL से कम होना चाहिए। हालांकि, इसके लिए कोई विशेष उपचार नहीं है।

जो लोग हाई ट्राइग्लिसराइड्स (150 mg/dL से अधिक) और गैर-एचडीएल कोलेस्ट्रॉल से ग्रस्त हैं, उन्हें तुरंत अपनी जीवनशैली में बदलाव करना चाहिए और विशेष उपचार प्राप्त करना चाहिए। डॉक्टरों के अनुसार, पहला लिपिड प्रोफाइल 18 वर्ष की आयु में किया जाना चाहिए। हाई रिस्क व्यक्तियों को 70 mg/dL एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से कम रखना चाहिए क्योंकि यह एक साइलेंट किलर है।

इस प्रकार, इन दिशानिर्देशों के साथ, भारतीय लोग अपने कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं।