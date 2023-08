अगर आपके शरीर में बढ़ी हुई है ये चीज तो सकता है दिल का दौरा या स्ट्रोक का खतरा

अगर आपके शरीर में बढ़ी हुई है ये चीज तो सकता है दिल का दौरा या स्ट्रोक का खतरा

जयपुरPublished: Aug 21, 2023 11:20:21 am Submitted by: Manoj Kumar

High triglycerides can increase the risk of heart attack or stroke : ट्राइग्लिसराइड्स (High triglycerides) एक प्रकार का फैट होता है जो आपके शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति करने में मदद करता है, लेकिन उच्च स्तरों पर यह आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है।

High triglycerides can increase the risk of heart attack or stroke