इन्हेलर पंप का उपयोग अस्थमा मे क्यों किया जाता है सरल शब्दों में जाने यह किस तरह काम करता है

जयपुरPublished: Aug 11, 2023 05:06:18 pm Submitted by: Anjali pratap singh

Inhaler pump used in asthma, how it works:हम अक्सर देखते है जब किसी को अस्थमा अटैक आता है। तब वह उपचार के तौर पर इन्हेलर पंप का इस्तेमाल करते हैं। इस लेख में हम अपको बताएंगे कि इन्हेलर पंप का इस्तेमाल क्यों किया जाता है।

