World Blood Cancer Day 2022: खून की कमी भी कैंसर का हो सकती है कारण, जानिए blood Cancer से जुड़ी हर जानकारी

World Blood Cancer Day 2022: ब्लड कैंसर जब होता है तो ये सीधे कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ब्लड कैंसर कई प्रकार के होते हैं। खून की लगातार हो रही कमी भी कई बार कैंसर के संकेत देती है।

Published: May 28, 2022 10:37:11 am

ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, मायलोमा, मायलोइड्सप्लास्टिक सिंड्रोम (एमडीएस) और मायलोप्रोलिफेरेटिव नियोप्लाज्म (एमपीएन) सहित विभिन्न प्रकार के ब्लड कैंसर होते हैं और नइ सभी के लक्षण भी अलग-अलग होते हैं। लेकिन सभी ब्लड कैंसर रक्त कोशिकाओं के भीतर डीएनए में परिवर्तन के साथ ही शुरू होता है।

Lack of blood anemia also indicates cancer, blood cancer information