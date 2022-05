World Blood Cancer Day: हड्डियों और कमर में दर्द ब्लड कैंसर का भी लक्षण, जानें इसके प्रकार, कारण और इलाज

Blood Cancer Symptoms: हडि्डयों में दर्द के साथ अगर कमर में दर्द सूजन आदि की समस्या परेशान कर रही तो आपको कुछ और लक्षणों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये ब्लड कैंसर का संकेत भी हो सकता है।

हर साल 28 मई केा विश्व ब्लड कैंसर दिवस लोगों को इस जानलेवा बीमारी के प्रति जागरुक करने के लिए मनाया जाता है। जब शरीर की कोशिकाएं जरूरत से ज्यादा उत्परिवर्तित होने लगती है तब कैंसर खून के जरिये शरीर में फैलने लगता है। इससे कोशिकाओं बढ़ती जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि समय रहते इस बीमारी के लक्षणों को पहचानकर इसका इलाज किया जाए। तो चलिए जानें कि ब्लड कैंसर के कितने प्रकार हैं और इसके लक्षण और कारण क्या हैं।

Pain in bones and back, symptoms of blood cancer, know types, causes