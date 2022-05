kidney failure sign: सूजन और बढ़ता कोलेस्ट्रॉल, कहीं यूरिन में प्रोटीन आने का संकेत तो नहीं, किडनी की खराबी का है ये गंभीर संकेत

यूरिन से जुड़ी हर समस्या किडनी से जुड़ी हेाती है। यूरिन के साथ प्रोटीन का निकलना बताता है कि किडनी में दिक्कत है। असल में ये प्रोटीन रक्त में एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन होता है। जो ब्लड से यूरिया और क्रिएटिनिन जैसे पदार्थों को साफ करने का काम करता है। इतना ही नहीं, ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन ब्लड में मौजूद यूरिया और क्रिएटिनिन को यूरिन के जरिये ही शरीर से बाहर निकालता है, लेकिन जब किडनी प्रोटीन का फिल्टरेशन नहीं कर पाती तो ये यूरिन के साथ बाहर आने लगता है।

एल्ब्यूमिन एक साधारण प्रोटीन है, जो किडनी की कार्य क्षमता में कमी आने या फिर किडनी होने वाली किसी बीमारी के कारण बाहर आने लगता है। इसका पता हालांकि ब्लड यूरिया और सीरम केराटिनिक टेस्ट से चलता है, लेकिन यूरिन से प्रोटीन के बाहर आने का संकेत शरीर को पहले ही मिलने लगता है।

एल्ब्यूमिन का शरीर में क्या काम होता है ? (What is the work of Albumin in body)

एल्ब्यूमिन लिवर में बनता है और ये ब्लड सर्कुलेशन के साथ पूरे शरीर में वितरण का काम करता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन शरीर में नए उतकों के विकास और कोशिकाओं के निर्माण में भी सहायक होता है। एल्ब्यूमिन ब्लड सेल्स में रक्त को संतुलित बनाने के साथ ही ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है।

ब्लड में एल्ब्यूमिन/प्रोटीन (proteinuria) आने के लक्षण (Symptoms of proteinuria) ब्लड में प्रोटीनूरिया का आना किडनी की खराबी की निशानी है। ब्लड में प्रोटीनूरिया की वृद्धि से किसी तरह का कोई लक्षण नहीं दिखता है, लेकिन किडनी की समस्या बढ़ने पर शरीर में निम्न संकेत दिखते हैं।

पेशाब में झाग आना

हाथ-पैरों में सूजन

सांस लेने में परेशानी

ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना

मांसपेशियों में दर्द

ये सभी लक्षण किडनी फेलियर की निशानी हो सकते हैं। इस तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

यूरिन में प्रोटीन (proteinuria) के कारण (Causes of proteinuria) किडनी विफलता (Kidney failure)

नेफ्रोटिक सिंड्रोम (Nephrotic syndrome)

ल्यूपस (Lupus)

किडनी में सूजन, ग्लोमेरुलोनेफ्रैटिस (Glomerulonephritis)

यूरिन में प्रोटीनूरिया (proteinuria) का इलाज (Treatment of proteinuria) तो इन लक्षणों पर नजर रखें और कोई दो या तीन लक्षण मिलने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल सामान्य जानकारी प्रदान करते हैं। इन्हें आजमाने से पहले किसी विशेषज्ञ अथवा चिकित्सक से सलाह जरूर लें। 'पत्रिका' इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।