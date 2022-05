ब्लड प्रेशर की दवा लेते समय भूलकर भी न करें ये काम, किडनी फेल होने से लेकर अल्सर तक का हो सकता है खतरा

Blood Pressure Medication Side Effects: ब्लड प्रेशर की गोलियां लेते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इन दवाओं के साथ छोटी सी भूल भी किडनी को फेल कर सकती है।

जी हां, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज है तों आपके हार्ट ही नहीं किडनी पर भी प्रेशर बना रहता है। ऐसे में दवाओं को लेते हुए विशेष सावधानी बरतनी होगी। तो चलिए जानें कि दवा लेते समय वो भूल कौन सी होती है, जिससे किडनी के फेल होने का खतरा हो सकता है।

right way to take blood pressure medicine, do not take painkillers