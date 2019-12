Smoking During Pregnancy: गर्भावस्था में धूम्रपान करें या नहीं, ये है सही जवाब

Smoking During Pregnancy: क्या गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान सुरक्षित है, और इसका लम्बे समय क्या प्रभाव रहता है, यदि आप इस सवाल का जवाब खोज रहे हैं तो, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान...

smoking during pregnancy In Hindi: क्या गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान सुरक्षित है, यदि आप इस सवाल का जवाब खोज रहे हैं तो, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान केवल गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए नहीं, बल्कि मां के लिए भी बहुत घातक है। महिला को गर्भाधान से पहले या गर्भावस्था में जितना जल्दी हो धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान गर्भ में पल रहे बच्चे को क्रानियोफेशियल असामान्यताएं यानी चेहरे, मुंह और होंठों के जन्म दोष का शिकार बनाने के साथ विकास मंदता और प्रीटर्म डिलीवरी का जोखिम बढ़ाता है। तंबाकू उत्पादों में पाया जाने वाला निकोटीन गर्भ में पल रहे बच्चे के मस्तिष्क और फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। धूम्रपान से महिला को गर्भधारण, सब फर्टिलिटी या बांझपन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि गर्भधारण प्लान कर रही और गर्भाधान कर चुकी महिला दोनों को ही धूम्रपान ये दूर रहना चाहिए।



गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान के दीर्घकालिक प्रभाव ( Long term effects of Smoking while Pregnant )

ऑक्सीजन की कमी ( less oxygen )

धूम्रपान से माँ की हृदय गति और रक्तचाप बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि धूम्रपान उसके रक्तप्रवाह में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ाता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। वास्तव में, देखा जाए ताे इसका सीधा मतलब ये है कि बच्चे को कम ऑक्सीजन मिलती है और इसके हानिकारक परिणाम भुगतने पड़ते हैं।

एक्टोपिक प्रेग्नेंसी ( Ectopic pregnancy )

धूम्रपान के प्रभाव से एक्टोपिक गर्भावस्था हो सकती है। निकोटीन फैलोपियन ट्यूब में संकुचन का कारण बनता है जिससे निषेचित अंडे को गर्भाशय में पहुंचने से रोका जाता है जिसके परिणामस्वरूप अस्थानिक गर्भावस्था Ectopic pregnancy होती है।

प्लेसेंटा एबॉर्शन ( Placental Abruption )

प्लेसेंटा से संबंधित जटिलताओं के लिए धूम्रपान एक प्रमुख जोखिम कारक है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें नाल बच्चे के जन्म से पहले गर्भाशय से अलग हो जाती है। इसमें आपातकालीन प्रसव की आवश्यकता पड़ती है।

प्लेसेंटा प्रेविया ( Placenta Previa )

प्लेसेंटा प्रेविया एक और गंभीर समस्या जो धूम्रपान की वजह से हो सकती है। प्लेसेंटा प्रेविया की स्थिति में नाल गर्भाशय के निचले हिस्से में विकसित होता है जो बच्चे के जन्म से पहले अलग हो सकता है। प्लेसेंटा प्रेविया अत्यधिक रक्तस्राव और गर्भावस्था की हानि या समय से पहले जन्म का कारण बन सकता है। इस तरह की समस्या में अधिकांश तौर पर बच्वे का जन्म सिजेरियन सेक्शन द्वारा होता है।

प्रीटरम डिलीवरी ( Preterm Delivery )

गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान करने वाली अधिकांश महिलाओं में प्रीटरम डिलीवरी और कम वजन के शिशु होने की समस्या देखी जाती हैं। प्रीटरम जन्म से जुड़े कई स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं, जिनमें नवजात शिशु में न्यूरो डेवलपमेंट एब्नार्मेलिटी, देखने और सुनने की क्षमता की कमी जैसी जटिलताएं शामिल हैं। इसके अलावा मिसकैरेज और स्टिलबर्थ, Small placenta, अंतर्गर्भाशयी विकास मंदता ( Intrauterine growth retardation ) जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

धूम्रपान से बच्चे में हाेने वाले जन्म दोष ( Smoking Rises Birth Defects )

- जन्मजात हृदय दोष (Congenital heart defects )

- अन्य संरचनात्मक दिल की असामान्यताएं ( Other structural heart abnormalities )

- क्रैनियोफेशियल असामान्यताएं, कटे होंठ और कटे तालु।( Craniofacial abnormalities, cleft lips and cleft palate )

- प्रसव के बाद-अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम उन महिलाओं में अधिक होता है जो गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान करती हैं। ( sudden infant death syndrome Risk )

गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान छोड़ना जरूरी ( Quitting smoking during pregnancy is Necessary )

धूम्रपान छोड़ना कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं, मां बनने की चाह रखने वाली महिलाओं अपने और आने वाले बच्चे के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर जल्द से जल्द की भी तरह के कृत्रिम या नेचुरल धूम्रपान से दूर बना लेनी चाहिए। यहां तक कि सेकेंड हैंड स्मोकिंग गर्भवती महिलाओं को उसी तरह से प्रभावित करती है जैसे कि खुद धूम्रपान करती है, इसलिए सेकंड हैंड स्मोकिंग से भी बचना जरूरी है।

गर्भावस्था के किसी भी चरण में धूम्रपान छोड़ने से माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य लाभ होते हैं। धूम्रपान से बचने से बच्चे के फेफड़ों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ जाती है और उन्हें अच्छे से विकसित होने में मदद मिलती है। ई-सिगरेट ( e cigarette ) भी हानिरहित नहीं है। ई-सिगरेट में निकोटीन बच्चों के विकास के लिए हानिकारक है। ध्यान रखें कि धूम्रपान में कोई सुरक्षा नहीं है।