World No Tobacco Day: हाथ, गर्दन, चेहरे और उंगुलियों में सूजन लंग्स कैसर का संकेत, जानिए किन 4 जानलेवा बीमारियों की जड़ है तंबाकू

Tobacco side effects: तंबाकू जानलेवा बीमारियों की वजह है। लंग्स कैंसर ही नहीं, चार अन्य जानलेवा बीमारियां भी इससे होती हैं।

Published: May 31, 2022 09:30:22 am

हर साल 31 मई को नो टोबैको डे लोगों को तंबाकू का सेवन न करने और इससे होने वाली बीमारियों के प्रति जागरुक करने के लिए मनाया जाता है। सिगरेट-बीड़ी, हुक्का, सिगार, धुएंरहित तांबकू जैसे खैनी, गुटका, बेटेल क्विड और ज़र्दा आदि लंग्स और मुंह-गले के कैंसर का ही कारण नहीं बनते, बल्कि इससे कई अन्य जानलेवा बीमारियों का खतरा भी पैदा होता है।

Swelling in neck, face-fingers is sign of lung cancer, 4 deadly diseases cause of tobacco