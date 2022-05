Diabetes Alarming Sign: मुंह में होने वाली ये दिक्कतें कहीं हाई ब्लड शुगर का संकेत तो नहीं? डायबिटीज में खतरे की घंटी हैं ये लक्षण

हाई ब्लड शुगर लेवल कई जानलेवा बीमारियों का जोखिम पैदा करता है, इसलिए अपने ब्लड शुगर के स्तर पर हमेशा नजर रखनी चाहिए और कोई भी संकेत अगर शरीर से मिले तो सचेत हो जाना चाहिए। तो चलिए आज आपको बताएं कि जब डायबिटीज का स्तर यानि ब्लड शुगर खतरे के निशान पर होता है तो मुंह में क्या और कैसे लक्षण नजर आते हैं।

मुंह में डायबिटीज के सबसे आम लक्षण -Most Common Symptoms of Diabetes in the Mouth ब्रश करने पर मसूड़ों से खून आना:

अगर आप अपने दांतों को ब्रश करते हैं और आपके मसूड़ों से खून आने लगता है, तो दांत ही नहीं, ब्लड शुगर बढ़ने का भी संकेत हो सकता है।

मसूड़े की सूजन:

मसूड़ों की सूजन भी डायबिटीज का ही एक संकेत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मसूड़े में सूजन किसी अन्य कारण से नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप ब्लड शुगर के पेशेंट हैं तो आपको इस संकेत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

मसूड़ों पर रेडनेस:

अगर मसूड़ें अचानक से बेहद लाल नजर आने लगें और उसमें सूजन भी दिखे तो मसूड़े की दिक्कत के साथ डायबिटीज के बढ़ने का संकेत भी हो सकते हैं। मसूड़े का मुड़ना:

ब्रश करने दौरान अगर आपके मसूड़े पीछे हट जाते हैं, तो ये संकेत भी डायबिटीज का हो सकता है।

दांत गिरना:

उम्र के साथ दांत कमजोर होने लगते हैं, लेकिन अगर आपके दांत अचानक से टूट रहे तो आपको इसे सामान्य रूप से नहीं लेना चाहिए। दांत का कमजोर होकर टूटना डायबिटीज का संकेत है।

सांसों की दुर्गंध:

अगर सांसों से बदबू आ रही या सांस लेने पर किसी फल की महक आती है तो ये सीधा सा संकेत डायबिटीज का है। मुंह का सूखना:

डायबिटीज में मुंह मे स्लाइवा यानी लार बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है। इससे मुंह सूखने लगता है और बार-बार प्यास लगती है। यही कारण मुंह से बदबू का भी होता है।

तो अगर आप डायबिटीज या हाई बल्ड शुगर के मरीज है तो आपको इन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये आम मुंह की समस्या के साथ ही शुगर बढ़ने का भी संकेत देते हैं।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।