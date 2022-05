Health News: बॉडी में अनचाही गांठों से रहते हैं परेशान, कहीं ये लिपोमा तो नहीं, जाने कैसे करें पहचान

Health News: लिपोमा ये एक प्रकार कि गांठ की समस्या होती है, ये अक्सर बॉडी में तब बनती है जब व्यक्ति का मेटाबायोलिज्म कम होता है, इसके होने का मुख्य कारण होता है कि व्यक्ति के बॉडी में फैट एकत्रित हो जाता है, जिसके कारण यही चर्बी शरीर में गांठ बन जाती है।

Lipoma: गांठ की समस्या होने पर बॉडी को अनेकों नुकसान हो सकते हैं, इस समस्या को यदि आप ज्यादा दिन तक अनदेखा करते हैं तो स्वास्थ्य से जुड़ी अनेकों समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती हैं। गांठ की समस्या होने के कारण ये कैंसर के जैसी गंभीर बीमारी भी बन सकती है। गांठ होने के पीछे और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, लेस फिजिकल एक्टिविटी आदि सारे कारण हो सकते हैं, जिनके कारण शरीर में गांठ बन सकती है। ऐसे में जानिए कि बॉडी में अनचाही गांठ कहीं लिपोमा तो नहीं, जानिए।

what is lipoma know the symptoms causes and risk factors