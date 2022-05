Virus Attack: कोरोना-मंकीपॉक्स के बाद अब एक और वायरस का अटैक,जानिए जीका वायरस के लक्षण और बचाव

Zika Virus: कोरोना संक्रमण और मंकीवायरस के खतरे के बीच एक और वायरस सक्रिय हो गया है। ये हैं जीका वायरस।

Published: May 28, 2022 03:23:27 pm

जीका वायरस भी डेंगू और चिकनगुनिया की तरह ही एक वायरस है और मच्छरों के जरिये ही फैलता है। तो चलिए जाने जीका वायरस के लक्षण और बचाव क्या हैं, ताकि समय रहते इससे बचाव हो सके।

symptoms and causes of Zika virus