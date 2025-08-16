Patrika LogoSwitch to English

डूंगरपुर

प्रेमिका से मिलने अहमदाबाद से राजस्थान आया युवक, गांव वालों ने अचानक किया हमला, दोस्त के साथ हुई अनहोनी

दोस्तों के साथ प्रेमिका से मिलने आया युवक प्रेमिका के गांव वालों का ही शिकार बन गया। इस घटना में एक युवक की मौत हुई है। लड़की के बुलाने पर युवक अहमदाबाद से राजस्थान आया था।

डूंगरपुर

Aug 16, 2025

डूंगरपुर। जिले में प्रेम प्रसंग से जुड़ी एक दुखद घटना सामने आई है। अहमदाबाद में काम करने वाला एक युवक अपने तीन दोस्तों के साथ प्रेमिका से मिलने उसके गांव पहुंचा। लेकिन गांव में प्रवेश करने से पहले ही लड़की के परिजनों और ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। जान बचाने के प्रयास में तीन युवक तालाब में कूद गए, जिनमें से दो बाहर निकल आए, जबकि एक युवक की डूबने से मौत हो गई।

घटना डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र की है। 13 अगस्त की रात करीब साढ़े तीन बजे युवक और उसके तीन साथी कार से गांव पहुंचे थे। पुलिया के पास पहले से मौजूद 15-20 लोगों ने उन पर लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में कार क्षतिग्रस्त हो गई और युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

कार से निकलकर 3 युवक तालाब में कूदे

चारों किसी तरह बाहर निकले और भागने लगे। इसी दौरान जान बचाने के लिए तीन ने तालाब में छलांग लगा दी। दो युवक तैरकर किनारे आ गए, लेकिन तीसरे युवक को चोटें ज्यादा लगी होने के कारण वह बाहर नहीं निकल पाया और उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 22 वर्षीय अनिल रावल, निवासी सरोदा (डूंगरपुर) के रूप में हुई है।

प्रेमी ने कहा- प्रेमिका ने बुलाया था

पीड़ित युवक आशाराम डिंडोर ने पुलिस को बताया कि वह अहमदाबाद की एक फैक्ट्री में काम करता है और बोक डसेल गांव की एक युवती से उसके पिछले तीन वर्षों से प्रेम संबंध हैं। आशाराम के अनुसार, 13 अगस्त को युवती ने फोन कर कहा था कि घरवाले उससे मारपीट कर रहे हैं और वह आत्महत्या कर सकती है। इसी वजह से वह अपने दोस्तों के साथ अहमदाबाद से डूंगरपुर आया। लेकिन गांव पहुंचने से पहले ही उन पर हमला कर दिया गया।

शव का कराया गया पोस्टमार्टम

दोवड़ा थाना अधिकारी तेजकरण ने बताया कि आशाराम डिंडोर नाम के एक युवक ने मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक, घटना 13 अगस्त की आधी रात के बाद की है। घटना के बारे में पुलिस को करीब 12 घंटे बाद जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने तालाब से शव को निकलवाया और शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले में विधिक कार्रवाई कर रही है।

16 Aug 2025 02:59 pm

