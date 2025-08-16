प्रेमिका से मिलने अहमदाबाद से राजस्थान आया युवक, गांव वालों ने अचानक किया हमला, दोस्त के साथ हुई अनहोनी

पीड़ित युवक आशाराम डिंडोर ने पुलिस को बताया कि वह अहमदाबाद की एक फैक्ट्री में काम करता है और बोक डसेल गांव की एक युवती से उसके पिछले तीन वर्षों से प्रेम संबंध हैं। आशाराम के अनुसार, 13 अगस्त को युवती ने फोन कर कहा था कि घरवाले उससे मारपीट कर रहे हैं और वह आत्महत्या कर सकती है। इसी वजह से वह अपने दोस्तों के साथ अहमदाबाद से डूंगरपुर आया। लेकिन गांव पहुंचने से पहले ही उन पर हमला कर दिया गया।