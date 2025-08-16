Dausa Honey Trap: युवक को कमरे पर बुलाकर बनाए अश्लील वीडियो, 70 हजार वसूले; महिला सहित 2 आरोपी गिरफ्तार

पीड़ित लाईनमैन बबलू पुत्र बुद्धाराम जाटव निवासी बारोली थाना भुसावर जिला भरतपुर ने 8 अगस्त को महुवा थाने में मामला दर्ज कराया था। थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने 1 अगस्त को फोन करके पीड़ित को महुवा बुलाया और फिर कमरे में बंद करके मारपीट की। आरोपियों ने पीड़ित के अश्लील वीडियो और फोटो बना लिए। इसके बाद बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर 70 हजार रुपए फोन से ट्रांसफर करा लिए। आरोपी अब भी 2 लाख रुपए की डिमांड कर रहे है।