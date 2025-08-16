Dausa Honey Trap: युवक को कमरे पर बुलाकर बनाए अश्लील वीडियो, 70 हजार वसूले; महिला सहित 2 आरोपी गिरफ्तार

दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में एक बार फिर हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। महुवा थाना पुलिस ने हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग मामले का खुलासा करते हुए एक महिला और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि महिला ने पहले युवक को कमरे पर बुलाकर अश्लील वीडियो बनाए और फिर अपने साथी की मदद से पीड़ित को हनीट्रैप में फंसाने की धमकी देकर 70 हजार रुपए वसूल लिए थे। आरोपी अब भी
पीड़ित लाईनमैन बबलू पुत्र बुद्धाराम जाटव निवासी बारोली थाना भुसावर जिला भरतपुर ने 8 अगस्त को महुवा थाने में मामला दर्ज कराया था। थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने 1 अगस्त को फोन करके पीड़ित को महुवा बुलाया और फिर कमरे में बंद करके मारपीट की। आरोपियों ने पीड़ित के अश्लील वीडियो और फोटो बना लिए। इसके बाद बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर 70 हजार रुपए फोन से ट्रांसफर करा लिए। आरोपी अब भी 2 लाख रुपए की डिमांड कर रहे है।
मामला सामने आनेे के बाद थानाधिकारी राजेन्द्र कुमार मीना के नेतृत्व में टीम का गठन किया। पुलिस ने गुरुवार को हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग की घटना का पर्दाफाश करते हुए पूनम उर्फ प्रियंका पत्नि नेमसिंह जाटव उम्र 30 साल निवासी डहरा थाना लखनपुर और जितेन्द्र पुत्र हरिराम जाटव उम्र 33 साल निवासी बारोली थाना भुसावर भरतपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है।
दौसा जिले में पुलिस ने हनीट्रैप मामले में दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। इससे पहले सोमवार को मंडावर थाना पुलिस और साइबर टीम ने क्यूआरटी टीम के जवानों के साथ नांगल मेव व कोट गांव में छापामार कार्रवाई की। पुलिस ने नांगल मेव निवासी हाशमदिन उर्फ बनिया को सेक्सटॉर्शन करते रंगे हाथ दबोचा था। साथ ही ठगी का संदेह के आधार पर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।