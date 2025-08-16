राजस्थान में साइकिल चलाते-चलाते झाड़ियों में गिरे मासूम की करंट ने ले ली जान, मां की चीखों से गूंज उठा घर

7 Year Child Died Due To Electric Shock: राजस्थान के झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बे में शुक्रवार दोपहर एक मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। 7 वर्षीय मनन राठौर अपनी साइकिल चला रहा था तभी चैन उतर गई और संतुलन बिगड़ने से वो झाड़ियों में जा गिरा। झाड़ियों के नीचे टूटे पड़े विद्युत तार से करंट लगा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।