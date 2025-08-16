Patrika LogoSwitch to English

झालावाड़

राजस्थान में साइकिल चलाते-चलाते झाड़ियों में गिरे मासूम की करंट ने ले ली जान, मां की चीखों से गूंज उठा घर

Jhalawar News: मनन के पिता हेमंत राठौर रेलवे कर्मचारी हैं और मां सरकारी अध्यापिका हैं। अपने बेटे की मौत की खबर जैसे ही मां तक पहुंची घर में रोने की चीखें गूंज उठी।

झालावाड़

Akshita Deora

Aug 16, 2025

Jhalawar Child
मृतक बालक की फाइल फोटो: पत्रिका

7 Year Child Died Due To Electric Shock: राजस्थान के झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बे में शुक्रवार दोपहर एक मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। 7 वर्षीय मनन राठौर अपनी साइकिल चला रहा था तभी चैन उतर गई और संतुलन बिगड़ने से वो झाड़ियों में जा गिरा। झाड़ियों के नीचे टूटे पड़े विद्युत तार से करंट लगा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

मनन के पिता हेमंत राठौर रेलवे कर्मचारी हैं और मां दूबलिया के राजकीय विद्यालय में अध्यापिका हैं। अपने बेटे की मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। हादसे की खबर जैसे ही मां तक पहुंची घर में रोने की चीखें गूंज उठी।

पुलिस के अनुसार हादसा आवासन मंडल कॉलोनी में शुक्रवार को करीब साढ़े 3 बजे हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से परिजन बालक को सुनेल अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

हादसे के बाद सड़क पर उतरे लोग

इस हादसे के बाद कस्बेवासियों का गुस्सा बिजली विभाग और ग्राम पंचायत प्रशासन पर फूट पड़ा। लापरवाही के विरोध में लोगों ने पहले ग्राम पंचायत चौराहे और फिर महाराणा प्रताप तिराहे पर सड़क जाम कर दिया।

करीब दो घंटे तक कोई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा जिससे लोगों में आक्रोश और बढ़ गया। जिसके बाद विद्युत विभाग के सहायक अभियंता राजेन्द्र कुमार पोटर मौके पर पहुंचे तो लोगों ने उन्हें छह सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा।

ये रखीं 6 मांग:

परिजनों को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए

संबंधित अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाए

कॉलोनी और कस्बे की साफ-सफाई कराई जाए

जहां-जहां बिजली के तार झूल रहे हैं उन्हें हटाया जाए

ट्रांसफॉर्मरों की तारों को सुरक्षा कवच दिया जाए और 11 केवी लाइन को हटाया जाए

ग्राम पंचायत प्रशासन को भी जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई की जाए

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि दो दिन में इन मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे।

Updated on:

16 Aug 2025 01:07 pm

Published on:

16 Aug 2025 12:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / राजस्थान में साइकिल चलाते-चलाते झाड़ियों में गिरे मासूम की करंट ने ले ली जान, मां की चीखों से गूंज उठा घर

