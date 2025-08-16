Dholpur: ससुर जबरदस्ती पागल भाई से करवा रहा था होने वाली बहू की शादी, नहीं माना समधी तो 3 सगे भाइयों ने मिलकर रची खौफनाक साजिश

धौलपुर के बाड़ी कस्बे में सामने आए इस हत्याकांड के पीछे की वजह एक जबरन रिश्ता जोड़ने की कोशिश थी। चंदन, जंडेल और सुल्तान नाम के तीन सगे भाइयों ने अपने पागल भाई की शादी एक लड़की से करवाने का दबाव बनाया जो उनके समधी की बेटी थी। जब लड़की के पिता ने इस रिश्ते से इनकार किया तो नाराज होकर तीनों भाइयों ने साजिश रचकर उसके रिश्तेदार रामभरोसी की बेरहमी से हत्या कर दी। यह पूरा मामला वर्ष 2015 में घटित हुआ था जिसकी सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।