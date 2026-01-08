बजरी माफिया का दुस्साहस: वनकर्मी पर ट्रेक्टर ट्रॉली चढ़ाई, गंभीर घायल

- सरमथुरा उपखंड के गांव झिरी की घटना
- सीसीटीवी कैमरे में तीन ट्रेक्टर ट्रॉली निकलती दिखी
धौलपुर. जिले में बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। बुधवार-गुरुवार मध्य रात्रि को सरमथुरा थाना इलाके में झिरी नाके पर तैनात वनकर्मी जितेंद्र शेखावत को बजरी माफियाओं ने ट्रेक्टर ट्रॉली से कुचल दिया। घायल वनकर्मी बीमारी की दवा लेने बाइक से अस्पताल जा रहा था। घायल को गंभीर हालत में जयपुर हायर सेंटर रेफर किया है। घटना में वनकर्मी का एक पैर पूरी तरह कुचल गया।
रेंजर देवेंद्रसिंह चौहान ने बताया कि बुधवार मध्य रात्रि को वनकर्मी जितेंद्र सिंह झिरी नाके पर तैनात था। वनकर्मी की तबीयत खराब होने पर झिरी गांव में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवाई लेने जा रहा था। रात्रि साढ़े ग्यारह बजे करीब तेज रफ्तार में आ रहे एक बजरी माफिया ने ट्रेक्टर ट्रॉली से वनकर्मी को रौंद दिया। आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घायल को रात में सरमथुरा सरकारी अस्पताल पर भर्ती कराया गया। लेकिन गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने रैफर कर दिया। रेंजर देवेन्द्रसिंह चौहान ने अज्ञात ट्रेक्टर चालक के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है।
शंकरपुर घाट से निकलती दिखी बजरी लदी ट्रेक्टर-ट्रॉलियां
राष्ट्रीय चंबल घडयि़ाल अभ्यारण अंतर्गत चंबल नदी के शंकरपुर घाट से बजरी माफियाओं के चोरी-छिपे बजरी का दोहन किया जा रहा है। बुधवार रात्रि को साढे ग्यारह बजे करीब तीन ट्रेक्टर ट्रॉलियां निकलते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जिले में अवैध चंबल बजरी राजाखेड़ा, दिहौली, कोतवाली धौलपुर और बाड़ी सदर व बसई डांग इलाके से निकलती है। हाल में बजरी माफिया से मिलीभगत के मामले में कोतवाली थाना प्रभारी बृजेन्द्र मीणा लाइन निलम्बित किए गए थे।
