बजरी माफिया का दुस्साहस: वनकर्मी पर ट्रेक्टर ट्रॉली चढ़ाई, गंभीर घायल

रेंजर देवेंद्रसिंह चौहान ने बताया कि बुधवार मध्य रात्रि को वनकर्मी जितेंद्र सिंह झिरी नाके पर तैनात था। वनकर्मी की तबीयत खराब होने पर झिरी गांव में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवाई लेने जा रहा था। रात्रि साढ़े ग्यारह बजे करीब तेज रफ्तार में आ रहे एक बजरी माफिया ने ट्रेक्टर ट्रॉली से वनकर्मी को रौंद दिया। आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घायल को रात में सरमथुरा सरकारी अस्पताल पर भर्ती कराया गया। लेकिन गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने रैफर कर दिया। रेंजर देवेन्द्रसिंह चौहान ने अज्ञात ट्रेक्टर चालक के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है।