गिर रहे पारे ने सडक़ निर्माण कार्य रोका, मौसम सुधरने का इंतजार

- शहर में रेलवे स्टेशन रोड का मामला
धौलपुर. शहर में खस्ताहाल सडक़ों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। जैसे तैसे गुलाब बाग से रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाली सडक़ पर करीब पन्द्रह दिन पहले गड्ढों को भरने की शुुरआत हुई तो शहरवासियों के चेहरे खिले उठे कि अब गड्ढों से कुछ राहत मिलेगी। लेकिन दो दिन सडक़ी सफाई हुई और गिट्टियां डली लेकिन फिर काम अचानक से बंद हो गया। पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियरों ने बताया कि संवेदक दूसरी साइट पर कार्य करवा रहा है जिससे कार्य में देरी हो रही है। जिस पर एक सप्ताह भी निकल गया। अब विभाग के बड़े साहब ने बताया कि मौसम अभी अनुकूल नहीं है और न्यूनतम तापमान कम होने से डामर कार्य करना मुश्किल होता है। अगर सडक़ बना दी तो फिर से उखड़ जाएगी। जिस पर मौसम सुधरने का इंंतजार हो रहा है।
न्यूनतम तापमान 6 डिग्री पहुंचा...
जनवरी के पहले सप्ताह में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है। दो दिन पहले शहर का न्यूनतम तापमान6 डिग्री दर्ज पहुंच गया था। विशेषज्ञों के अनुसार डामर की सडक़ निर्माण में तापमान खासा रोल निभाता है। कम तापमान में डामर की सडक़ की क्वालिटी बिगड़ जाती है और डामर ठोस नहीं हो पाता है। जबकि सीसी सडक़ निर्माण में यह परेशानी नहीं है। सीसी सडक़ करीब 6 से 7 घंटे में पकड़ बना लेती है।
क्षतिग्रस्त सडक़ से आमजन परेशान
शहर की गुलाब बाग से स्टेशन की तरफ जा रही रोड पर भारी ट्रेफिक रहता है। लेकिन सडक़ के क्षतिग्रस्त होने से भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। अधिकतर सडक़ पर गड्ढे हैं और कई जगहों पर सडक़ ही गायब हो चुकी है। शहर में स्टेशन रोड, जेल रोड, पुराना शहर, हरदेव नगर, गौरव पथ, बजरिया, आरएसी लाइन, गडरपुरा, तलैया, मोदी तिराहा और जगन चौराहा, भामतीपुरा रोड इत्यादि की हालत खराब है।
- तापमान के लगातार गिरने से कार्य में दिक्कत आती है। डामर की सडक़ को इससे नुकसान पहुंचता है। कम से कम 10 डिग्री न्यूनतम होना चाहिए। जिससे सडक़ निर्माण के समय खराब नहीं हो। जिस वजह से कार्य को रोकना पड़ा था। मौसम सही होने पर कार्य शुरू करा दिया जाएगा।
- मधुसूदन राव, अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी धौलपुर
