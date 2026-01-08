गिर रहे पारे ने सडक़ निर्माण कार्य रोका, मौसम सुधरने का इंतजार

धौलपुर. शहर में खस्ताहाल सडक़ों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। जैसे तैसे गुलाब बाग से रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाली सडक़ पर करीब पन्द्रह दिन पहले गड्ढों को भरने की शुुरआत हुई तो शहरवासियों के चेहरे खिले उठे कि अब गड्ढों से कुछ राहत मिलेगी। लेकिन दो दिन सडक़ी सफाई हुई और गिट्टियां डली लेकिन फिर काम अचानक से बंद हो गया। पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियरों ने बताया कि संवेदक दूसरी साइट पर कार्य करवा रहा है जिससे कार्य में देरी हो रही है। जिस पर एक सप्ताह भी निकल गया। अब विभाग के बड़े साहब ने बताया कि मौसम अभी अनुकूल नहीं है और न्यूनतम तापमान कम होने से डामर कार्य करना मुश्किल होता है। अगर सडक़ बना दी तो फिर से उखड़ जाएगी। जिस पर मौसम सुधरने का इंंतजार हो रहा है।