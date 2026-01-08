45वीं अंतर बटालियन रेंज द्वितीय खेलकूद प्रतियोगिता, महिला वर्ग कबड्डी में चतुर्थ बटालियन टीम रही विजयी

धौलपुर. 45वीं अंतर बटालियन रेंज द्वितीय खेलकूद प्रतियोगिता छठी बटालियन आरएसी ग्राउंड धौलपुर पर दूसरे दिन भी खिलाडिय़ों ने खूब दमखम दिखाई दी। धौलपुर आरएसी की टीम ने कबड्डी में दिल्ली की टीम को पटखनी दी। मैच रोमांचक रहा और बड़ी संख्या में लोग मैच देखने पहुंचे। प्रतियोगिता की व्यवस्थाओं का डिप्टी कमांडेंट सुरेश सांखला ने जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। दूसरे दिन कबड्ड़ी, बैडमिंटन, बॉलीबाल, हॉकी, कुश्ती एवं जूडो प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ।
जानकारी के अनुसार महिला वर्ग में कबड्डी मैच में आरएसी की चतुर्थ बटालियन विजयी रही। इसी तरह वैडमिंटन मैच में द्वितीय बटालियन, कबड्डी में हाडीरानी महिला बटालियन रही। जबकि फाइनल मुकाबले में चतुर्थ बटालियन ने हाडीरानी महिला बटालियन को पराजित किया। वैडमिंटन में भी चतुुर्थ बटालियन विजयी रही। इसी तरह वैडमिंटन में द्वितीय और चौदहवीं बटालियन विजयी रही। वहीं, पुरुष वर्ग में बॉलीबाल मैच में छठीं बटालियन धौलपुर विजयी रही। इसी तरह हॉकी मैच में महाराणा प्रताप बटालियन और कबड्डी मैच आठवीं बटालियन और छठीं बटालियन धौलपुर के बीच हुआ। जिसमें छठी बटालियन विजयी रही।
