8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

धौलपुर

यातायात पुलिस ने काटे चालान, भागे बाइक सवार

सडक़ सुरक्षा एवं राज्य मंत्रालय भारत सरकार के आदेश की पालना में जिला परिवहन एवं स?क सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा मनाए जा रहे सडक़ सुरक्षा माह के अंतर्गत निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। इधर, शहर में हनुमान तिराहे पर बीते दो दिन से यातायात पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Jan 08, 2026

यातायात पुलिस ने काटे चालान, भागे बाइक सवार Traffic police issued challan, bike riders fled

धौलपुर. सडक़ सुरक्षा एवं राज्य मंत्रालय भारत सरकार के आदेश की पालना में जिला परिवहन एवं स?क सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा मनाए जा रहे सडक़ सुरक्षा माह के अंतर्गत निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। इधर, शहर में हनुमान तिराहे पर बीते दो दिन से यातायात पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे जाने से बाइकर्स में खौफ है। वह इधर-उधर से निकल रहे हैं। वहीं, लाल बाजार में भी दो दिन से सुधार दिखा। यहां एक पेटीज की दुकान के आगे लगने वाली बाइकर्स की भीड़ अब लापता है। पहले यहां जाम की स्थिति बन जाती थी।

जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि विभाग कीओर से एक उच्च माध्यमिक विद्यालय तोर धौलपुर में विद्यालय के छात्रों के बीच यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया तथा छात्रों के बीच निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने कहा कि प्रतिवर्ष आतंकी घटनाओं में मरने वालों से कहीं ज्यादा संख्या सडक़ दुर्घटनाओं में अकाल मृत्यु हो जाने वालों की है। उन्होंने कहा कि जागरूकता के माध्यम से ही सडक़ दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। विभाग द्वारा विद्यालय स्तर पर आयोजन करने के पीछे उद्देश्य यह है कि विद्यालय जीवन में सिखाई गई बातें हमेशा याद रहती है। आज आप यातायात नियमों की पालना की आदत डाल लेंगे तो सदैव आप यातायात नियमों की पालना करेंगे और अपने जीवन को सुरक्षा प्रदान करेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Jan 2026 06:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / यातायात पुलिस ने काटे चालान, भागे बाइक सवार

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बजरी माफिया का दुस्साहस: वनकर्मी पर ट्रेक्टर ट्रॉली चढ़ाई, गंभीर घायल

बजरी माफिया का दुस्साहस: वनकर्मी पर ट्रेक्टर ट्रॉली चढ़ाई, गंभीर घायल Gravel mafia's audacity: Forest worker run over by tractor trolley, seriously injured
धौलपुर

गिर रहे पारे ने सडक़ निर्माण कार्य रोका, मौसम सुधरने का इंतजार

गिर रहे पारे ने सडक़ निर्माण कार्य रोका, मौसम सुधरने का इंतजार Falling mercury halts road construction work, waiting for weather to improve
धौलपुर

45वीं अंतर बटालियन रेंज द्वितीय खेलकूद प्रतियोगिता, महिला वर्ग कबड्डी में चतुर्थ बटालियन टीम रही विजयी

45वीं अंतर बटालियन रेंज द्वितीय खेलकूद प्रतियोगिता, महिला वर्ग कबड्डी में चतुर्थ बटालियन टीम रही विजयी 45th Inter Battalion Range Second Sports Competition, 4th Battalion team emerged victorious in women's category Kabaddi
धौलपुर

धौलपुर में देवर-देवरानी ने भाभी पर चाकू से किया हमला, नाक पर गंभीर घाव

धौलपुर

कलक्ट्रेट पहुंची छात्राएं, बोली- पैदल निकलना तक मुश्किल

कलक्ट्रेट पहुंची छात्राएं, बोली- पैदल निकलना तक मुश्किल The girl students reached the Collectorate and said that it was difficult to even walk
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.