यातायात पुलिस ने काटे चालान, भागे बाइक सवार

जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि विभाग कीओर से एक उच्च माध्यमिक विद्यालय तोर धौलपुर में विद्यालय के छात्रों के बीच यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया तथा छात्रों के बीच निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने कहा कि प्रतिवर्ष आतंकी घटनाओं में मरने वालों से कहीं ज्यादा संख्या सडक़ दुर्घटनाओं में अकाल मृत्यु हो जाने वालों की है। उन्होंने कहा कि जागरूकता के माध्यम से ही सडक़ दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। विभाग द्वारा विद्यालय स्तर पर आयोजन करने के पीछे उद्देश्य यह है कि विद्यालय जीवन में सिखाई गई बातें हमेशा याद रहती है। आज आप यातायात नियमों की पालना की आदत डाल लेंगे तो सदैव आप यातायात नियमों की पालना करेंगे और अपने जीवन को सुरक्षा प्रदान करेंगे।