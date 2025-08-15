Rajasthan: महिला सीनियर टीचर ‘RGHS कार्ड’ का गलत फायदा उठाने पर संस्पेड, आदेश जारी

Senior Teacher Suspended: राजस्थान में आरजीएचएस (RGHS) स्कीम का गलत तरीके से फायदा उठाने पर शिक्षा विभाग ने एक महिला टीचर को निलंबित कर दिया है। जयपुर जिले के बस्सी के पास खो घाटी के सरकारी स्कूल में कार्यरत सीनियर टीचर कुंबोदिनी मीना के खिलाफ आरजीएचएस कार्ड का दुरूपयोग कर सरकारी पैसे का गलत उपयोग किये जाने पर संयुक्त निदेशक मंजू शर्मा ने यह आदेश जारी किया है।