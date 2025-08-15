Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan: महिला सीनियर टीचर ‘RGHS कार्ड’ का गलत फायदा उठाने पर संस्पेड, आदेश जारी

जयपुर जिले की सीनियर टीचर को आरजीएचएस कार्ड का दुरूपयोग करने पर निलंबित कर दिया गया है।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 15, 2025

Photo- Meta AI

Senior Teacher Suspended: राजस्थान में आरजीएचएस (RGHS) स्कीम का गलत तरीके से फायदा उठाने पर शिक्षा विभाग ने एक महिला टीचर को निलंबित कर दिया है। जयपुर जिले के बस्सी के पास खो घाटी के सरकारी स्कूल में कार्यरत सीनियर टीचर कुंबोदिनी मीना के खिलाफ आरजीएचएस कार्ड का दुरूपयोग कर सरकारी पैसे का गलत उपयोग किये जाने पर संयुक्त निदेशक मंजू शर्मा ने यह आदेश जारी किया है।

आदेशानुसार, राजकीय सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, खो घाट में सीनियर टीचर कुंबोदिनी मीना के खिलाफ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस ऐजेन्सी, जयपुर द्वारा 14 अगस्त के माध्यम से आरजीएचएस कार्ड का दुरूपयोग कर सरकारी पैसे का गलत उपयोग में लेने पर की गई है।

Published on:

15 Aug 2025 09:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: महिला सीनियर टीचर ‘RGHS कार्ड’ का गलत फायदा उठाने पर संस्पेड, आदेश जारी

