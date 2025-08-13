Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

राजस्थान रोडवेज की यात्रा 4 दिन के लिए ‘FREE’, RSRTC ने की घोषणा; 6 लाख लोगों को मिलेगा फायदा

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) ने 4 दिन के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 13, 2025

Photo- Patrika Network

Patwari Direct Recruitment Competitive Exam: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से 17 अगस्त को दो पारी में पटवारी सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऐसे में इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) ने बड़ी राहत दी है। निगम ने परीक्षार्थियों को चार दिन मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है।

गौरतलब है कि यह सुविधा परीक्षा के दो दिन पहले और दो दिन बाद तक (15 से 19 अगस्त तक) उपलब्ध होगी। इसके तहत 6,76,009 अभ्यर्थी, 3705 पटवारी पदों के लिए परीक्षा में शामिल होंगे। सभी अभ्यर्थी राजस्थान रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश पत्र और फोटो युक्त पहचान पत्र साथ रखना होगा।

रोडवेज प्रबंधन ने अतिरिक्त बसों की व्यवस्था और ऑनलाइन रिजर्वेशन की सुविधा भी सुनिश्चित की है ताकि परीक्षार्थियों को कोई असुविधा न हो। विभाग ने 38 जिलों के परीक्षा केन्द्रों हेतु निगम द्वारा विभिन्न आगारों की 595 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है। रोडवेज के प्रबंध निदेशक ने सभी मुख्य प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि बस स्टैंड पर अस्थायी व्यवस्थाएं, बसों का रखरखाव और चालक-परिचालकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

13 Aug 2025 07:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान रोडवेज की यात्रा 4 दिन के लिए ‘FREE’, RSRTC ने की घोषणा; 6 लाख लोगों को मिलेगा फायदा

