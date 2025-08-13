राजस्थान रोडवेज की यात्रा 4 दिन के लिए ‘FREE’, RSRTC ने की घोषणा; 6 लाख लोगों को मिलेगा फायदा

रोडवेज प्रबंधन ने अतिरिक्त बसों की व्यवस्था और ऑनलाइन रिजर्वेशन की सुविधा भी सुनिश्चित की है ताकि परीक्षार्थियों को कोई असुविधा न हो। विभाग ने 38 जिलों के परीक्षा केन्द्रों हेतु निगम द्वारा विभिन्न आगारों की 595 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है। रोडवेज के प्रबंध निदेशक ने सभी मुख्य प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि बस स्टैंड पर अस्थायी व्यवस्थाएं, बसों का रखरखाव और चालक-परिचालकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।