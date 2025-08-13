क्या दौसा-मनोहरपुर हाईवे बनेगा फोर लेन? 11 श्रद्धालुओं की मौत के बाद BJP नेता ने नितिन गडकरी को लिखा पत्र

Dausa-Manoharpur Highway: राजस्थान के दौसा जिले में बुधवार अलसुबह भीषण सड़क हादसे में घटित हुआ। जिसमें 11 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई। वहीं, 12 लोग गंभीर घायल हो गए। यह हादसा दौसा-मनोहरपुर हाईवे पर बासड़ी बाईपास पुलिया के पास हुआ। खाटूश्यामजी के दर्शन कर लौट रहे यूपी निवासी श्रद्धालुओं की पिकअप एक होटल के बाहर खड़े कंटेनर से जा टकराई।
इस भयावह हादसे के बाद पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया (Satish Poonia) ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) को पत्र लिखकर दौसा-मनोहरपुर हाईवे को टू लेन से फोर लेन करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा कि- 'राष्ट्रीय राजमार्ग NH-148 (दौसा-मनोहरपुर रोड़) वर्तमान में टू लेन है। आवागमन की दृष्टि से यह अत्यन्त महत्वपूर्ण रोड़ है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-148 दौसा से होकर गुजरता है तथा राजस्थान के कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों जैसे खाटूश्यामजी, मेहन्दीपुर बालाजी तथा सालासर बालाजी जाने वाले अद्धालुओं के लिये प्रमुख रास्ता है।'
उन्होंने पत्र में आगे लिखा कि 'यातायात की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग NH-148 (दौसा-मनोहरपुर रोड) पर अत्यधिक दबाव रहता है तथा इस रोड के दो लेन होने, सड़क पर डिवाइडर नहीं होने व तकनीकी खामियों के कारण लगातार सड़क दुर्घटनाएं घटित हो रही है जिसमें विगत एक वर्ष में सैकड़ो लोगों ने अपनी जान गवा दी है। स्थानीय आमजन एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा निरंतर इसे दो लेन से चार लेन करने एवं डिवाइडर बनाये जाने की मांग की जा रही है। NH-148 (दौसा-मनोहरपुर रोड़) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 एवं 21 को आपस में जोड़ता है।'
सतीश पूनिया ने आग्रह करते हुए लिखा कि 'जनहित को दृष्टिगत रखते हुये राष्ट्रीय राजमार्ग NH-148 (दौसा-मनोहरपुर रोड़) को चौड़ा कर चार लेन में परिवर्तित एवं डिवाइडर निर्माण की कार्यवाही करवाये, जिससे इन सड़क हादसों को रोका जा सके।'
गौरतलब है कि यूपी के रहने वाले श्रद्धालु खाटूश्यामजी के दर्शन कर लौट रहे थे। दौसा-मनोहरपुर हाईवे पर बासड़ी बाईपास पुलिया के पास होटल के बाहर खड़े कंटेनर में उनकी पिकअप जा टकराई। हादसे में पिकअप सवार 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, एक महिला ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।