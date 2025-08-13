क्या दौसा-मनोहरपुर हाईवे बनेगा फोर लेन? 11 श्रद्धालुओं की मौत के बाद BJP नेता ने नितिन गडकरी को लिखा पत्र

उन्होंने पत्र में आगे लिखा कि 'यातायात की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग NH-148 (दौसा-मनोहरपुर रोड) पर अत्यधिक दबाव रहता है तथा इस रोड के दो लेन होने, सड़क पर डिवाइडर नहीं होने व तकनीकी खामियों के कारण लगातार सड़क दुर्घटनाएं घटित हो रही है जिसमें विगत एक वर्ष में सैकड़ो लोगों ने अपनी जान गवा दी है। स्थानीय आमजन एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा निरंतर इसे दो लेन से चार लेन करने एवं डिवाइडर बनाये जाने की मांग की जा रही है। NH-148 (दौसा-मनोहरपुर रोड़) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 एवं 21 को आपस में जोड़ता है।'