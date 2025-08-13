Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

क्या दौसा-मनोहरपुर हाईवे बनेगा फोर लेन? 11 श्रद्धालुओं की मौत के बाद BJP नेता ने नितिन गडकरी को लिखा पत्र

पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने नितिन गडकरी को पत्र लिखकर दौसा-मनोहरपुर हाईवे को टू लेन से फोर लेन करने की मांग की है।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 13, 2025

Dausa-Manoharpur highway
Photo- Patrika Network

Dausa-Manoharpur Highway: राजस्थान के दौसा जिले में बुधवार अलसुबह भीषण सड़क हादसे में घटित हुआ। जिसमें 11 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई। वहीं, 12 लोग गंभीर घायल हो गए। यह हादसा दौसा-मनोहरपुर हाईवे पर बासड़ी बाईपास पुलिया के पास हुआ। खाटूश्यामजी के दर्शन कर लौट रहे यूपी निवासी श्रद्धालुओं की पिकअप एक होटल के बाहर खड़े कंटेनर से जा टकराई।

इस भयावह हादसे के बाद पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया (Satish Poonia) ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) को पत्र लिखकर दौसा-मनोहरपुर हाईवे को टू लेन से फोर लेन करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा कि- 'राष्ट्रीय राजमार्ग NH-148 (दौसा-मनोहरपुर रोड़) वर्तमान में टू लेन है। आवागमन की दृष्टि से यह अत्यन्त महत्वपूर्ण रोड़ है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-148 दौसा से होकर गुजरता है तथा राजस्थान के कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों जैसे खाटूश्यामजी, मेहन्दीपुर बालाजी तथा सालासर बालाजी जाने वाले अद्धालुओं के लिये प्रमुख रास्ता है।'

Rajasthan: सड़क पर पड़े शवों का भयावह मंजर, कांप उठी हर किसी की रूह, देखें दिल दहलाने वाली तस्वीरें
दौसा
dausa-road-accident-2

एक वर्ष में सैकेड़ों ने गवा दी जान- पूनिया

उन्होंने पत्र में आगे लिखा कि 'यातायात की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग NH-148 (दौसा-मनोहरपुर रोड) पर अत्यधिक दबाव रहता है तथा इस रोड के दो लेन होने, सड़क पर डिवाइडर नहीं होने व तकनीकी खामियों के कारण लगातार सड़क दुर्घटनाएं घटित हो रही है जिसमें विगत एक वर्ष में सैकड़ो लोगों ने अपनी जान गवा दी है। स्थानीय आमजन एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा निरंतर इसे दो लेन से चार लेन करने एवं डिवाइडर बनाये जाने की मांग की जा रही है। NH-148 (दौसा-मनोहरपुर रोड़) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 एवं 21 को आपस में जोड़ता है।'

सतीश पूनिया ने आग्रह करते हुए लिखा कि 'जनहित को दृष्टिगत रखते हुये राष्ट्रीय राजमार्ग NH-148 (दौसा-मनोहरपुर रोड़) को चौड़ा कर चार लेन में परिवर्तित एवं डिवाइडर निर्माण की कार्यवाही करवाये, जिससे इन सड़क हादसों को रोका जा सके।'

11 श्रद्धालुओं की गई जान

गौरतलब है कि यूपी के रहने वाले श्रद्धालु खाटूश्यामजी के दर्शन कर लौट रहे थे। दौसा-मनोहरपुर हाईवे पर बासड़ी बाईपास पुलिया के पास होटल के बाहर खड़े कंटेनर में उनकी पिकअप जा टकराई। हादसे में पिकअप सवार 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, एक महिला ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

Rajasthan Road Accident: राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा, खाटूश्यामजी से लौट रहे 7 बच्चों सहित 11 श्रद्धालुओं की मौत
दौसा
Big-accident-in-Rajasthan

