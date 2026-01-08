धौलपुर में बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद, वनकर्मी पर ट्रैक्टर-ट्रॉली चढ़ाई, गंभीर घायल

रेंजर देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि बुधवार मध्यरात्रि को वनकर्मी जितेंद्र सिंह झिरी नाके पर तैनात था। वनकर्मी की तबीयत खराब होने पर झिरी गांव में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवा लेने जा रहा था। रात्रि साढ़े ग्यारह बजे करीब तेज रफ्तार में आ रहे बजरी माफियाओं ने ट्रैक्टर-ट्रॉली से वनकर्मी को रौंद दिया। ज‍िससे ज‍ितेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। जांघ से खून बहने लगा।