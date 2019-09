भारत और अमरीका के बीच हुआ बड़ा समझौता, अब से हर साल मिलेगा 50 लाख टन LNG

नई दिल्ली। शनिवार को ह्यूस्टन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेल सेक्टर के 16 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात की और भारत में ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत की। अमरीकी कंपनियों के CEO से मुलाकात के बाद भारत और अमरीका के बीच टेल्यूरियन और पेट्रोनेट कंपिनयों के साथ लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) के लिए समझौता हुआ है। इस समझौते से भारत को काफी फायदा मिलेगा।



आसानी से मिलेगा LNG

आपको बता दें कि इस समझौते के तहत भारत को आने वाले दिनों में पांच मिलियन टन LNG आसानी से मिल जाएगा। टेल्यूरियन और पेट्रोनेट ने इसके लिए ट्रैन्ज़ैक्शन एग्रीमेंट को मार्च, 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। माना जा रहा है कि इस समझौते से आने वाले दिनों में भारत में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में ये समझौता काफी काम आएगा।

Houston: Tellurian and Petronet will aim to finalise the transaction agreements by 31 March 2020. #UnitedStates https://t.co/yr0uZHRJLN