26 January को नहीं अपनाया गया था देश का संविधान, जानें गणतंत्र दिवस के बारे में ये रोचक तथ्य

1947 में देश सच में आजाद हुआ और तारीख थी 15 अगस्त। इसलिए स्वतंत्रता दिवस उसी दिन मनाया जाने लगा। लेकिन संविधान बनाने वाले नेताओं के मन में 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व कहीं गहराई से जुड़ा हुआ था। खासतौर पर डॉ. बी. आर. अंबेडकर और पंडित नेहरू जैसे नेताओं को लगता था कि 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि आजादी की चेतना का प्रतीक है। वह दिन जिसने दो दशक तक पूरे देश को एक सपने से जोड़े रखा। यही वजह थी कि संविधान भले ही 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन उसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया। इस फैसले के साथ 26 जनवरी को एक नई पहचान मिली गणतंत्र दिवस।