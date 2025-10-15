Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

एग्रीकल्चर कोर्स में लेना चाहते हैं एडमिशन, ICAR UG Counselling 2025 Registration शुरू, इस तारीख तक जल्द करें दें अप्लाई

ICAR UG Counselling: जो उम्मीदवार कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG 2025) पास कर चुके हैं, वे एग्रीकल्चर और उससे संबंधित विषयों के अंडरग्रेजुएट कोर्सेस में दाखिले के योग्य हैं।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 15, 2025

ICAR UG Counselling 2025 Registration

ICAR UG Counselling 2025 Registration(Symbolic Image-Freepik)

ICAR UG Counselling 2025 Registration: Indian Council of Agricultural Research(ICAR) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एग्रीकल्चर और अलाइड साइंसेज में UG, PG और PhD कोर्सों में एडमिशन की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट icarcounseling.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ICAR काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 14 अक्टूबर 2025 दोपहर 2 बजे से शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट और चॉइस फिलिंग की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर 2025 तय किया गया है। राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 21 अक्टूबर 2025 को जारी होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया चार राउंड्स में पूरी की जाएगी। अभी पहला राउंड चल रहा है।

ICAR: योग्यता


जो उम्मीदवार कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG 2025) पास कर चुके हैं, वे एग्रीकल्चर और उससे संबंधित विषयों के अंडरग्रेजुएट कोर्सेस में दाखिले के योग्य हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या UPI के जरिए किया जा सकता है। 500 रुपए की नॉन-रिफंडेबल काउंसलिंग फीस देनी होगी।

ICAR Counselling 2025: सीट अलॉटमेंट की व्यवस्था

ICAR काउंसलिंग के जरिए देशभर की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में ऑल इंडिया कोटा (AIQ) की 20% सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही, ICAR-NDRI करनाल, ICAR-IARI दिल्ली, RLBCAU झांसी और RPCAU पूसा में 100% सीटें अब CUET UG स्कोर के आधार पर भरी जाएंगी, पहले जहां ये सीटें AIEEA UG परीक्षा से भरी जाती थीं।

ICAR UG Counselling 2025 Registration: ऐसे कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन


रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट icarcounseling.com पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर “UG Counselling Registration” लिंक पर क्लिक करें।
अपने CUET UG 2025 एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें।
पर्सनल, एकेडमिक और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरें।
बताए गए फॉर्मेट में आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
500 रुपये की नॉन-रिफंडेबल काउंसलिंग फीस (डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से) जमा करें।
फॉर्म सबमिट कर रसीद डाउनलोड करें।
रजिस्ट्रेशन के दौरान उम्मीदवारों को एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना अनिवार्य होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Oct 2025 09:57 am

Hindi News / Education News / एग्रीकल्चर कोर्स में लेना चाहते हैं एडमिशन, ICAR UG Counselling 2025 Registration शुरू, इस तारीख तक जल्द करें दें अप्लाई

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

BSSC CGL: सीजीएल और ऑफिस अटेंडेंट भर्ती के लिए आवेदन की तारीख आगे बढ़ी, अब इस तारीख तक करें अप्लाई

BSSC CGL
शिक्षा

IIT कानपुर ने शुरू किए ऑनलाइन MTech, MSc और PG डिप्लोमा कोर्स, अब घर बैठे कर सकते हैं पढ़ाई

IIT Kanpur New Courses 2025
शिक्षा

First IAS Officer of India: देश के पहले कलेक्टर के बारे में जानिए, 1863 में बने थे भारत के पहले आईएएस अधिकारी

First IAS Officer of India
शिक्षा

CBSE Reminder For Students: सीबीएसई ने स्कूलों को कक्षा 9 और 11 का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने का भेजा नोटिस, जानें पूरी डिटेल्स

CBSE Reminder for Students, CBSE Registration 2025, CBSE Class 9 Registration 2025, CBSE Class 11 Registration 2025, CBSE registration last date, CBSE notice for schools,
शिक्षा

13 की उम्र में छोड़ा घर, जानिए प्रेमानंद महाराज ने किस क्लास तक की है पढ़ाई

Premanand Ji Maharaj Education
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.