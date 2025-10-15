एग्रीकल्चर कोर्स में लेना चाहते हैं एडमिशन, ICAR UG Counselling 2025 Registration शुरू, इस तारीख तक जल्द करें दें अप्लाई

ICAR UG Counselling 2025 Registration: Indian Council of Agricultural Research(ICAR) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एग्रीकल्चर और अलाइड साइंसेज में UG, PG और PhD कोर्सों में एडमिशन की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट icarcounseling.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ICAR काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 14 अक्टूबर 2025 दोपहर 2 बजे से शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट और चॉइस फिलिंग की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर 2025 तय किया गया है। राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 21 अक्टूबर 2025 को जारी होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया चार राउंड्स में पूरी की जाएगी। अभी पहला राउंड चल रहा है।