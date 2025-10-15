एग्रीकल्चर कोर्स में लेना चाहते हैं एडमिशन, ICAR UG Counselling 2025 Registration शुरू, इस तारीख तक जल्द करें दें अप्लाई

ICAR UG Counselling 2025 Registration(Symbolic Image-Freepik)
ICAR UG Counselling 2025 Registration: Indian Council of Agricultural Research(ICAR) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एग्रीकल्चर और अलाइड साइंसेज में UG, PG और PhD कोर्सों में एडमिशन की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट icarcounseling.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ICAR काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 14 अक्टूबर 2025 दोपहर 2 बजे से शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट और चॉइस फिलिंग की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर 2025 तय किया गया है। राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 21 अक्टूबर 2025 को जारी होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया चार राउंड्स में पूरी की जाएगी। अभी पहला राउंड चल रहा है।
जो उम्मीदवार कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG 2025) पास कर चुके हैं, वे एग्रीकल्चर और उससे संबंधित विषयों के अंडरग्रेजुएट कोर्सेस में दाखिले के योग्य हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या UPI के जरिए किया जा सकता है। 500 रुपए की नॉन-रिफंडेबल काउंसलिंग फीस देनी होगी।
ICAR काउंसलिंग के जरिए देशभर की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में ऑल इंडिया कोटा (AIQ) की 20% सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही, ICAR-NDRI करनाल, ICAR-IARI दिल्ली, RLBCAU झांसी और RPCAU पूसा में 100% सीटें अब CUET UG स्कोर के आधार पर भरी जाएंगी, पहले जहां ये सीटें AIEEA UG परीक्षा से भरी जाती थीं।
रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट icarcounseling.com पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर “UG Counselling Registration” लिंक पर क्लिक करें।
अपने CUET UG 2025 एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें।
पर्सनल, एकेडमिक और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरें।
बताए गए फॉर्मेट में आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
500 रुपये की नॉन-रिफंडेबल काउंसलिंग फीस (डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से) जमा करें।
फॉर्म सबमिट कर रसीद डाउनलोड करें।
रजिस्ट्रेशन के दौरान उम्मीदवारों को एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना अनिवार्य होगा।
