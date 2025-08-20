AFCAT 2 Admit Card 2025: एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

भारतीय वायुसेना ने AFCAT 2 Admit Card 2025 जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था वे अब अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना होगा।