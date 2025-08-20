AFCAT 2 Admit Card 2025: एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

भारतीय वायुसेना ने AFCAT 2 Admit Card 2025 जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था वे अब अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना होगा।
AFCAT 2 परीक्षा का आयोजन 23 अगस्त से 25 अगस्त 2025 तक किया जाएगा। परीक्षा दो शिफ्टों में होगी।
परीक्षा की अवधि कुल 2 घंटे होगी। इस दौरान उम्मीदवारों को 100 प्रश्न हल करने होंगे जिनके लिए अधिकतम 300 अंक निर्धारित हैं। परीक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी रहेगा और सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) के होंगे।
AFCAT Admit Card 2025 पर उम्मीदवार का नाम, फोटो, हस्ताक्षर, जन्मतिथि, लिंग, आधार संख्या, परीक्षा केंद्र का पता और शिफ्ट का समय जैसी जरूरी जानकारी दी गई है। साथ ही इसमें परीक्षा से जुड़े निर्देश भी दिए गए हैं जिन्हें ध्यान से पढ़ना जरूरी है।
परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचना जरूरी है।
रिपोर्टिंग और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
आधिकारिक लिंक
उम्मीदवार सीधे AFCAT Official Website पर जाकर भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।