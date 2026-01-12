IAF Recruitment 2027: वायुसेना में 12वीं पास के लिए अग्निवीर बनने का मौका, मिलेगा 10 लाख का सैलरी पैकेज

IAF Agniveervayu Recruitment 2027: इंडियन एयरफोर्स (IAF) ने अग्निपथ स्कीम के तहत 'अग्निवीरवायु' (Intake 01/2027) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। जो कैंडिडेट्स देश की सेवा करना चाहते हैं और एयरफोर्स में शामिल होने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह बेहतरीन मौका है। इस भर्ती के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। IAF की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 जनवरी, 2026 से शुरू हो गया है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 1 फरवरी, 2026 रात 11 बजे तक तय की गई है। कैंडिडेट्स को iafrecruitment.edcil.co.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। फेज-1 की ऑनलाइन एग्जाम 30 और 31 मार्च, 2026 को कंडक्ट कराई जाएगी।