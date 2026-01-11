CUET PG 2026: आवेदन के लिए बचे हैं अब कुछ ही दिन, 14 जनवरी तक है मौका, ऐसे भरें फॉर्म

NTA ने इस बार एग्जाम सेंटर्स की संख्या बदलाव किया है। अब सेंटर्स की संख्या 312 से घटाकर 292 कर दी गई है। इनमें भारत के 272 शहर और विदेश के 16 शहर शामिल हैं। कैंडिडेट्स अपने रेजिडेंट स्टेट में मैक्सिमम 4 एग्जाम सिटी की चॉइस भर सकते हैं। बता दें कि, CUET PG 2026 की एग्जाम 157 विषयों के लिए कंडक्ट की जाएगी। एग्जाम का पैटर्न और स्ट्रक्चर पिछले साल जैसा ही रहेगा। हर पेपर के लिए कैंडिडेट्स को 90 मिनट का समय दिया जाएगा।