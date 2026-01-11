11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

शिक्षा

CUET PG 2026: आवेदन के लिए बचे हैं अब कुछ ही दिन, 14 जनवरी तक है मौका, ऐसे भरें फॉर्म

CUET PG 2026 Registration: CUET PG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख नजदीक है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कैंडिडेट्स को 14 जनवरी तक आवेदन करने का अलर्ट जारी किया है। जानें एग्जाम सिटी सिलेक्शन, करेक्शन विंडो और फॉर्म भरने का सही तरीका।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Jan 11, 2026

CUET PG 2026

CUET PG 2026 (Image Source: ChatGPT)

CUET PG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट (CUET PG) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख को लेकर अलर्ट जारी किया है। जो कैंडिडेट्स पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वे 14 जनवरी, 2026 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

CUET PG 2026 Last Date: आवेदन करने की डेट

NTA की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, आवेदन करने की आखिरी समय सीमा 14 जनवरी की रात 11 बजकर 50 मिनट तक है। कैंडिडेट्स को सलाह दी गई है कि, वे आखिरी समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए समय रहते अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर दें। ध्यान रहे कि केवल उन्हीं कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन मान्य होगा जिन्होंने सफलतापूर्वक फीस का भुगतान कर दिया है।

CUET PG 2026 Registration: एग्जाम सिटी और सेंटर्स में बदलाव

NTA ने इस बार एग्जाम सेंटर्स की संख्या बदलाव किया है। अब सेंटर्स की संख्या 312 से घटाकर 292 कर दी गई है। इनमें भारत के 272 शहर और विदेश के 16 शहर शामिल हैं। कैंडिडेट्स अपने रेजिडेंट स्टेट में मैक्सिमम 4 एग्जाम सिटी की चॉइस भर सकते हैं। बता दें कि, CUET PG 2026 की एग्जाम 157 विषयों के लिए कंडक्ट की जाएगी। एग्जाम का पैटर्न और स्ट्रक्चर पिछले साल जैसा ही रहेगा। हर पेपर के लिए कैंडिडेट्स को 90 मिनट का समय दिया जाएगा।

CUET PG 2026 Application Form: ऐसे करें आवेदन

कैंडिडेट्स इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं-

  • सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल exams.nta.nic.in/cuet-pg पर जाएं।
  • पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें और फिर अपनी लॉगइन आईडी से लॉगइन करें।
  • अपनी पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स सही-सही भरें।
  • पसंदीदा एग्जाम सिटी और कोर्स का चुनाव करें।
  • मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को तय फॉर्मेट में अपलोड करें।
  • ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस भरें और फॉर्म सबमिट करें।
  • आखिर में कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लें।
  • CUET PG 2026 Correction Window: करेक्शन विंडो का रखें ध्यान

जो कैंडिडेट्स पहले ही आवेदन कर चुके हैं लेकिन अपने एग्जाम सिटी चॉइस में बदलाव करना चाहते हैं, उनके लिए 18 से 20 जनवरी तक करेक्शन विंडो खोली जाएगी। हालांकि, यह बदलाव सीटों की उपलब्धता पर डिपेंड करेगा। एक बार फीस जमा होने के बाद फॉर्म में किसी भी तरह के बदलाव के लिए यह आखिरी मौका होगा।

ये भी पढ़ें

Bihar DElEd CET 2026: बिहार डीएलएड आवेदन की डेट बढ़ी, अब इस दिन तक भर सकेंगे फॉर्म
शिक्षा
Bihar DElEd CET 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Jan 2026 05:24 pm

Hindi News / Education News / CUET PG 2026: आवेदन के लिए बचे हैं अब कुछ ही दिन, 14 जनवरी तक है मौका, ऐसे भरें फॉर्म

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Jobs 2026: बिना परीक्षा सरकारी बैंक में नौकरी पाने का मौका, सैलरी भी मिलेगी बढ़िया

20250329
शिक्षा

Haryana Police Bharti 2026: हरियाणा पुलिस में 5500 पदों पर भर्ती शुरू, 12वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई

Haryana Police Bharti 2026
शिक्षा

HPSC AE Recruitment 2026: असिस्टेंट इंजिनियर के पदों पर निकली भर्ती, 1 लाख से ज्यादा सैलरी, जान लें डिटेल्स

HPSC AE Recruitment 2026
शिक्षा

Who is Nalini Joshi: भारत की बेटी ने ऑस्ट्रेलिया में बजाया डंका, बनी साइंटिस्ट ऑफ द ईयर

Nalini Joshi Scientist of the Year
शिक्षा

NIOS October Result 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम

NIOS October Result 2025
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.