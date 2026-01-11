Bihar DElEd CET 2026: बिहार डीएलएड आवेदन की डेट बढ़ी, अब इस दिन तक भर सकेंगे फॉर्म

Bihar DElEd CET 2026 Registration: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने डीएलएड (D.El.Ed) संयुक्त प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने आवेदन फॉर्म भरने और एग्जाम फीस जमा करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब कैंडिडेट्स 24 जनवरी, 2026 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको बता दें, इससे पहले आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 जनवरी, 2026 तय की गई थी। स्टूडेंट्स की मांग और वेबसाइट पर बढ़ते दबाव को देखते हुए बोर्ड ने यह फैसला लिया है। यह परीक्षा सत्र 2026-28 के लिए राज्य के सभी सरकारी और निजी कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित होगी।