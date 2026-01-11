Bihar DElEd CET 2026: बिहार डीएलएड आवेदन की डेट बढ़ी, अब इस दिन तक भर सकेंगे फॉर्म

Bihar DElEd CET 2026 (Image Source: Chat GPT)
Bihar DElEd CET 2026 Registration: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने डीएलएड (D.El.Ed) संयुक्त प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने आवेदन फॉर्म भरने और एग्जाम फीस जमा करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब कैंडिडेट्स 24 जनवरी, 2026 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको बता दें, इससे पहले आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 जनवरी, 2026 तय की गई थी। स्टूडेंट्स की मांग और वेबसाइट पर बढ़ते दबाव को देखते हुए बोर्ड ने यह फैसला लिया है। यह परीक्षा सत्र 2026-28 के लिए राज्य के सभी सरकारी और निजी कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित होगी।
शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले कैंडिडेट्स के लिए बोर्ड ने कुछ जरूरी शर्तें तय की हैं-
एजुकेशन क्वालिफिकेशन: कैंडिडेट्स का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (इंटरमीडिएट) या उसके समकक्ष परीक्षा पास होना आवश्यक है।
मिनिमम मार्क्स: जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 12वीं में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए। वहीं, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के स्टूडेंट्स को 5 प्रतिशत की छूट के साथ 45 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है।
एज लिमिट: कैंडिडेट्स की न्यूनतम आयु 1 जनवरी, 2026 तक 17 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु की कोई सीमा तय नहीं है।
बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, आवेदन शुल्क इस तरह रखा गया है-
इच्छुक कैंडिडेट्स नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना फॉर्म भर सकते हैं-
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने कैंडिडेट्स को सलाह दी है कि, वे आखिरी समय में होने वाली तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए 24 जनवरी का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।
