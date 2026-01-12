DRDO में काम करने का मौका, सैलरी भी मिलेगी बढ़िया, जान लें क्या है सिलेक्शन प्रोसेस

DRDO ने इंटर्नशिप का नोटिफिकेशन 9 जनवरी को जारी किया था। नोटिस के मुताबिक, आवेदन करने के लिए छात्रों को कुल 10 दिन का समय दिया गया है। यानी 19 जनवरी आखिरी तारीख है। आवेदन के लिए कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। स्टूडेंट्स को DRDO की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। भरे हुए फॉर्म को डायरेक्टर, HEMRL, सुतारवाड़ी, पुणे- 411021 के पते पर स्पीड पोस्ट से भेजना होगा। आवेदन के साथ कॉलेज प्रिंसिपल द्वारा जारी रिक्वेस्ट लेटर और स्टूडेंट का बायोडाटा लगाना जरूरी है।