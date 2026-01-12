12 जनवरी 2026,

सोमवार

DRDO में काम करने का मौका, सैलरी भी मिलेगी बढ़िया, जान लें क्या है सिलेक्शन प्रोसेस

DRDO ने अलग-अलग विषयों में पढ़ रहे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स से आवेदन मांगे हैं। शर्त बस इतनी है कि छात्र किसी मान्यता प्राप्त भारतीय यूनिवर्सिटी या संस्थान से फुल टाइम कोर्स कर रहा हो।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Jan 12, 2026

DRDO

DRDO Vacancy

DRDO: सरकारी नौकरी या डिफेंस सेक्टर में करियर का सपना देख रहे युवाओं के लिए बढ़िया खबर सामने आई है। Defence Research and Development Organisation (DRDO) ने स्टूडेंट्स के लिए पेड इंटर्नशिप का रास्ता खोल दिया है। DRDO की यह इंटर्नशिप उन युवाओं के लिए खास मानी जा रही है, जो पढ़ाई के साथ-साथ प्रैक्टिकल अनुभव हासिल करना चाहते हैं और भविष्य में डिफेंस रिसर्च या सरकारी सेक्टर में खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं।

DRDO: किन छात्रों को मिलेगा मौका?


DRDO ने अलग-अलग विषयों में पढ़ रहे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स से आवेदन मांगे हैं। शर्त बस इतनी है कि छात्र किसी मान्यता प्राप्त भारतीय यूनिवर्सिटी या संस्थान से फुल टाइम कोर्स कर रहा हो। इसके तहत ये छात्र आवेदन कर सकते हैं जो इंजीनियरिंग डिग्री के 7वें या 8वें सेमेस्टर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स हो या MTech के पहले या दूसरे वर्ष के छात्र या MSc के पहले या दूसरे वर्ष में पढ़ रहे स्टूडेंट्स।

DRDO Recruitment 2026: 19 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन

DRDO ने इंटर्नशिप का नोटिफिकेशन 9 जनवरी को जारी किया था। नोटिस के मुताबिक, आवेदन करने के लिए छात्रों को कुल 10 दिन का समय दिया गया है। यानी 19 जनवरी आखिरी तारीख है। आवेदन के लिए कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। स्टूडेंट्स को DRDO की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। भरे हुए फॉर्म को डायरेक्टर, HEMRL, सुतारवाड़ी, पुणे- 411021 के पते पर स्पीड पोस्ट से भेजना होगा। आवेदन के साथ कॉलेज प्रिंसिपल द्वारा जारी रिक्वेस्ट लेटर और स्टूडेंट का बायोडाटा लगाना जरूरी है।

DRDO Vacancy: कैसे होगा सिलेक्शन

DRDO इंटर्नशिप में चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स के एकेडमिक रिकॉर्ड और बायोडाटा की जांच की जाएगी। अगर किसी छात्र को पहले कोई पुरस्कार मिला है या वह किसी प्रोफेशनल संस्था का सदस्य रहा है, तो उसका जिक्र बायोडाटा में जरूर होना चाहिए। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों से वीडियो कॉन्फ्रेंस या फोन के जरिए इंटरव्यू लिया जा सकता है। इसके बाद फाइनल चयन किया जाएगा।

6 महीने की इंटर्नशिप, 30 हजार रुपये स्टाइपेंड

DRDO की यह इंटर्नशिप पूरे 6 महीने की होगी। चयनित छात्रों को इस दौरान DRDO के साथ काम करने का सीधा अनुभव मिलेगा। स्टाइपेंड की बात करें तो हर महीने 5000 रुपये दिए जाएंगे। यानी पूरे छह महीने में कुल 30,000 रुपये। यह राशि दो किस्तों में दी जाएगी। इंटर्नशिप पूरी करने के बाद छात्रों को DRDO की ओर से कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। हालांकि एक जरूरी शर्त है हर महीने कम से कम 15 दिन की अटेंडेंस अनिवार्य होगी।

Published on:

12 Jan 2026 05:24 pm

Hindi News / Education News / DRDO में काम करने का मौका, सैलरी भी मिलेगी बढ़िया, जान लें क्या है सिलेक्शन प्रोसेस

