HPSC AE Recruitment 2026: असिस्टेंट इंजिनियर के पदों पर निकली भर्ती, 1 लाख से ज्यादा सैलरी, जान लें डिटेल्स



शैक्षणिक योग्यता के अनुसार, उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या उसके समकक्ष योग्यता होना अनिवार्य है। हालांकि, पार्ट टाइम, ईवनिंग क्लास, डिस्टेंस एजुकेशन मोड या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त न होने वाले संस्थानों से प्राप्त डिग्री को मान्य नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी को मैट्रिक या उससे उच्च स्तर तक हिंदी या संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 12 फरवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।