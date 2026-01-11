11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

शिक्षा

HPSC AE Recruitment 2026: असिस्टेंट इंजिनियर के पदों पर निकली भर्ती, 1 लाख से ज्यादा सैलरी, जान लें डिटेल्स

HPSC: पदों के आरक्षण की बात करें तो इनमें से 25 पद अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित किए गए हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 13 पद, बैकवर्ड क्लास के लिए 7 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पद आरक्षित हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Jan 11, 2026

HPSC AE Recruitment 2026

HPSC AE Recruitment 2026(Image-Freepik)

HPSC: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 50 रिक्त पदों को भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 13 जनवरी 2026 से शुरू होगी, जबकि आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को आवेदन के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाना होगा। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 12 फरवरी 2026 ही रखी गई है।

HPSC AE Recruitment 2026: इतने पदों पर होगी भर्ती


पदों के आरक्षण की बात करें तो इनमें से 25 पद अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित किए गए हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 13 पद, बैकवर्ड क्लास के लिए 7 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पद आरक्षित हैं। इस प्रकार कुल 50 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इस भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देख सकते हैं।

HPSC Assistant Engineer Recruitment 2026: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा


शैक्षणिक योग्यता के अनुसार, उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या उसके समकक्ष योग्यता होना अनिवार्य है। हालांकि, पार्ट टाइम, ईवनिंग क्लास, डिस्टेंस एजुकेशन मोड या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त न होने वाले संस्थानों से प्राप्त डिग्री को मान्य नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी को मैट्रिक या उससे उच्च स्तर तक हिंदी या संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 12 फरवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

HPSC AE Recruitment 2026: इतना देना होगा आवेदन शुल्क


आवेदन शुल्क अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार तय किया गया है। हरियाणा राज्य के सभी बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों, जिनकी दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत है, से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ओएससी, डीएससी, बीसी-ए और बीसी-बी (नॉन क्रीमी लेयर), ईएसएम, ईडब्ल्यूएस और हरियाणा की महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये रखा गया है। हरियाणा के डीईएसएम अभ्यर्थी जो अपनी ऊर्ध्वाधर आरक्षित श्रेणी से संबंधित हैं, उन्हें भी 250 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं, हरियाणा के डीईएसएम अभ्यर्थी जो अनारक्षित श्रेणी से आते हैं, उनके लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये तय किया गया है। इसके अलावा अन्य सभी उम्मीदवारों को 1000 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे।

ये भी पढ़ें

NIOS October Result 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम
शिक्षा
NIOS October Result 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Jan 2026 04:41 pm

Hindi News / Education News / HPSC AE Recruitment 2026: असिस्टेंट इंजिनियर के पदों पर निकली भर्ती, 1 लाख से ज्यादा सैलरी, जान लें डिटेल्स

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

CUET PG 2026: आवेदन के लिए बचे हैं अब कुछ ही दिन, 14 जनवरी तक है मौका, ऐसे भरें फॉर्म

CUET PG 2026
शिक्षा

Jobs 2026: बिना परीक्षा सरकारी बैंक में नौकरी पाने का मौका, सैलरी भी मिलेगी बढ़िया

20250329
शिक्षा

Haryana Police Bharti 2026: हरियाणा पुलिस में 5500 पदों पर भर्ती शुरू, 12वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई

Haryana Police Bharti 2026
शिक्षा

Who is Nalini Joshi: भारत की बेटी ने ऑस्ट्रेलिया में बजाया डंका, बनी साइंटिस्ट ऑफ द ईयर

Nalini Joshi Scientist of the Year
शिक्षा

NIOS October Result 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम

NIOS October Result 2025
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.