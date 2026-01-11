HPSC AE Recruitment 2026: असिस्टेंट इंजिनियर के पदों पर निकली भर्ती, 1 लाख से ज्यादा सैलरी, जान लें डिटेल्स

HPSC AE Recruitment 2026(Image-Freepik)
HPSC: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 50 रिक्त पदों को भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 13 जनवरी 2026 से शुरू होगी, जबकि आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को आवेदन के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाना होगा। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 12 फरवरी 2026 ही रखी गई है।
पदों के आरक्षण की बात करें तो इनमें से 25 पद अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित किए गए हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 13 पद, बैकवर्ड क्लास के लिए 7 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पद आरक्षित हैं। इस प्रकार कुल 50 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इस भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देख सकते हैं।
शैक्षणिक योग्यता के अनुसार, उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या उसके समकक्ष योग्यता होना अनिवार्य है। हालांकि, पार्ट टाइम, ईवनिंग क्लास, डिस्टेंस एजुकेशन मोड या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त न होने वाले संस्थानों से प्राप्त डिग्री को मान्य नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी को मैट्रिक या उससे उच्च स्तर तक हिंदी या संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 12 फरवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
आवेदन शुल्क अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार तय किया गया है। हरियाणा राज्य के सभी बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों, जिनकी दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत है, से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ओएससी, डीएससी, बीसी-ए और बीसी-बी (नॉन क्रीमी लेयर), ईएसएम, ईडब्ल्यूएस और हरियाणा की महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये रखा गया है। हरियाणा के डीईएसएम अभ्यर्थी जो अपनी ऊर्ध्वाधर आरक्षित श्रेणी से संबंधित हैं, उन्हें भी 250 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं, हरियाणा के डीईएसएम अभ्यर्थी जो अनारक्षित श्रेणी से आते हैं, उनके लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये तय किया गया है। इसके अलावा अन्य सभी उम्मीदवारों को 1000 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे।
