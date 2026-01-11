11 जनवरी 2026,

NIOS October Result 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम

NIOS ने रिजल्ट में किसी भी प्रकार की त्रुटि के सुधार के लिए छात्रों को आवेदन करने की सुविधा भी दी है। संस्थान के नियमों के अनुसार, रिजल्ट जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर छात्र करेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

भारत

image

Anurag Animesh

Jan 11, 2026

NIOS October Result 2025

NIOS October Result 2025 (Image-Freepik)

NIOS Result: National Institute of Open Schooling (NIOS) ने साल 2025 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी कर दिए हैं। जो छात्र अक्टूबर-नवंबर 2025 में आयोजित NIOS पब्लिक परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं। परिणाम देखने के लिए छात्रों को NIOS की आधिकारिक वेबसाइट nios.ac.in पर जाकर अपना एनरोलमेंट नंबर दर्ज करना होगा। NIOS Result 2025 के स्कोरकार्ड में छात्रों से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां उपलब्ध होंगी। इसमें छात्र का नाम, एनरोलमेंट नंबर, कोर्स का विवरण (सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी), विषयवार प्राप्त अंक, कुल अंक और परिणाम की स्थिति पास या फेल के रूप में दी जाएगी। इसके अलावा परीक्षा से संबंधित अन्य जरुरी डिटेल्स भी स्कोरकार्ड में शामिल होंगे।

NIOS Result: ऐसे करा पाएंगे करेक्शन


NIOS ने रिजल्ट में किसी भी प्रकार की त्रुटि के सुधार के लिए छात्रों को आवेदन करने की सुविधा भी दी है। संस्थान के नियमों के अनुसार, रिजल्ट जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर छात्र करेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक करेक्शन अनुरोध के लिए 50 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसे ऑनलाइन भुगतान माध्यम से जमा करना होगा। करेक्शन के अंतर्गत छात्र विभिन्न विकल्पों में से अपनी समस्या का चयन कर सकते हैं। इसमें प्रैक्टिकल अंकों का रिजल्ट में शामिल न होना, टीएमए (Tutor Marked Assignment) के अंक न जुड़ना, टीओसी (Transfer of Credit) के अंक गायब होना या थ्योरी परीक्षा में गलत तरीके से अनुपस्थित दिखाया जाना जैसी समस्याएं शामिल हैं।

NIOS October Result 2025

NIOS October Result 2025: ऐसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट


रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nios.ac.in पर जाना होगा। होमपेज पर उपलब्ध NIOS Result 2025 के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद निर्धारित स्थान पर अपना एनरोलमेंट नंबर दर्ज करना होगा। जैसे ही छात्र सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, उनका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा, जिसे वे डाउनलोड या प्रिंट भी कर सकते हैं।

Published on:

11 Jan 2026 01:45 pm

Hindi News / Education News / NIOS October Result 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम

