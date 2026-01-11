NIOS October Result 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम

NIOS Result: National Institute of Open Schooling (NIOS) ने साल 2025 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी कर दिए हैं। जो छात्र अक्टूबर-नवंबर 2025 में आयोजित NIOS पब्लिक परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं। परिणाम देखने के लिए छात्रों को NIOS की आधिकारिक वेबसाइट nios.ac.in पर जाकर अपना एनरोलमेंट नंबर दर्ज करना होगा। NIOS Result 2025 के स्कोरकार्ड में छात्रों से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां उपलब्ध होंगी। इसमें छात्र का नाम, एनरोलमेंट नंबर, कोर्स का विवरण (सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी), विषयवार प्राप्त अंक, कुल अंक और परिणाम की स्थिति पास या फेल के रूप में दी जाएगी। इसके अलावा परीक्षा से संबंधित अन्य जरुरी डिटेल्स भी स्कोरकार्ड में शामिल होंगे।