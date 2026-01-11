KVS NVS Exam 2026: कितना रह सकता है केवीएस और एनवीएस शिक्षक भर्ती परीक्षा कट-ऑफ?

KVS NVS Exam 2026(Image-Freepik)
KVS NVS Exam 2026: हाल ही में केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) की शिक्षक भर्ती परीक्षा समाप्त हुई है। उम्मीदवारों के फीडबैक के आधार पर परीक्षा का शुरुआती एनालिसिस सामने आ गया है। शिक्षा विशेषज्ञों और परीक्षार्थियों की राय को देखें तो साल 2026 की KVS और NVS शिक्षक भर्ती परीक्षा का स्तर मध्यम रहा। न बहुत आसान, न बहुत मुश्किल। जिन उम्मीदवारों ने सिलेबस के अनुसार नियमित तैयारी की थी, उन्हें पेपर संतुलित लगा। TGT और PGT पदों के लिए विषय से जुड़े सवालों ने थोड़ा सोचने पर मजबूर किया। सीधे रटे-रटाए सवाल कम थे। कई प्रश्न ऐसे थे, जिनमें कॉन्सेप्ट की साफ समझ जरूरी थी। खासकर विषय ज्ञान वाले हिस्से में गहराई देखने को मिली। PRT परीक्षा देने वाले छात्रों के मुताबिक पेपर अपेक्षाकृत आसान था। टीचिंग एबिलिटी और सामान्य जागरूकता से जुड़े सवाल संतुलित थे।
परीक्षा के स्तर और उम्मीदवारों की संख्या को देखते हुए एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इस साल कट-ऑफ पिछले साल से थोड़ा ऊपर जा सकता है। अनुमान है कि सामान्य वर्ग के लिए सुरक्षित स्कोर कुल अंकों का 70 से 75 प्रतिशत हो सकता है। हालांकि, सही तस्वीर तो आधिकारिक आंसर-की जारी होने के बाद ही साफ होगी।
कई छात्रों ने बताया कि टाइम मैनेजमेंट इस बार सबसे बड़ी चुनौती रहा। खासकर गणित और रीजनिंग सेक्शन में ज्यादा समय खर्च हो गया, जिसकी वजह से अंत में कुछ सवाल छूट गए। आने वाले अभ्यर्थियों के लिए सलाह है कि वे मॉक टेस्ट का अभ्यास जरूर करें और समय के साथ पेपर हल करने की आदत डालें। फिलहाल, अब सबकी नजर आंसर-की और रिजल्ट की तारीख पर टिकी है।
