KVS NVS Exam 2026: कितना रह सकता है केवीएस और एनवीएस शिक्षक भर्ती परीक्षा कट-ऑफ?

KVS NVS Exam 2026: हाल ही में केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) की शिक्षक भर्ती परीक्षा समाप्त हुई है। उम्मीदवारों के फीडबैक के आधार पर परीक्षा का शुरुआती एनालिसिस सामने आ गया है। शिक्षा विशेषज्ञों और परीक्षार्थियों की राय को देखें तो साल 2026 की KVS और NVS शिक्षक भर्ती परीक्षा का स्तर मध्यम रहा। न बहुत आसान, न बहुत मुश्किल। जिन उम्मीदवारों ने सिलेबस के अनुसार नियमित तैयारी की थी, उन्हें पेपर संतुलित लगा। TGT और PGT पदों के लिए विषय से जुड़े सवालों ने थोड़ा सोचने पर मजबूर किया। सीधे रटे-रटाए सवाल कम थे। कई प्रश्न ऐसे थे, जिनमें कॉन्सेप्ट की साफ समझ जरूरी थी। खासकर विषय ज्ञान वाले हिस्से में गहराई देखने को मिली। PRT परीक्षा देने वाले छात्रों के मुताबिक पेपर अपेक्षाकृत आसान था। टीचिंग एबिलिटी और सामान्य जागरूकता से जुड़े सवाल संतुलित थे।