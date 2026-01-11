Jobs 2026: बिना परीक्षा सरकारी बैंक में नौकरी पाने का मौका, सैलरी भी मिलेगी बढ़िया



शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो रिलेशनशिप मैनेजर पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एमबीए (मार्केटिंग या फाइनेंस) की डिग्री के साथ कम से कम दो वर्ष का कार्य अनुभव होना जरूरी है। इस पद पर चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग अहमदाबाद, बैंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में की जा सकती है। डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट पद के लिए कंप्यूटर साइंस या विजुअल कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन करने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी और संबंधित क्षेत्र में चार से पांच साल का अनुभव आवश्यक है। यह पद चेन्नई के लिए है। सेक्रेटेरिएट ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन के साथ कम से कम एक साल का अनुभव मांगा गया है। वहीं डीलर पद के लिए ग्रेजुएशन के साथ NISM क्वालिफिकेशन और न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव जरूरी है।