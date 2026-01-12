भारत के जॉब मार्केट में बदलाव: जयपुर-इंदौर जैसे शहर मेट्रो को दे रहे चुनौती, रिपोर्ट में रिवर्स माइग्रेशन के संकेत

रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चेतावनी देता है कि सिर्फ तकनीक से भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। 'टैलेंट' ही असली अंतर पैदा करेगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत का उदय केवल उसके बड़े आकार के वर्क फोर्स के कारण नहीं है, बल्कि उस रणनीतिक क्षमता और अनुकूलनशीलता के कारण है जो यहां का टैलेंट हर क्षेत्र में ला रहा है। हम एक ऐसा बदलाव देख रहे हैं जहां भारत अब वैश्विक ऑपरेशन्स के लिए केवल एक सपोर्ट बेस नहीं रह गया है; बल्कि अब यह नवाचार, नेतृत्व और हाई-वैल्यू एडिशन का मुख्य केंद्र बन चुका है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के तेजी से होते विस्तार के साथ, भारत का वर्कफोर्स अब इस बात में निर्णायक भूमिका निभा रहा है कि दुनिया भर की कंपनियां अपनी रणनीतियां कैसे बनाती हैं, समाधान कैसे तैयार करती हैं और वैश्विक स्तर पर कैसे प्रतिस्पर्धा करती हैं।