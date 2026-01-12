12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जॉब्स

भारत के जॉब मार्केट में बदलाव: जयपुर-इंदौर जैसे शहर मेट्रो को दे रहे चुनौती, रिपोर्ट में रिवर्स माइग्रेशन के संकेत

भारत के जॉब मार्केट में ऐतिहासिक बदलाव! जयपुर, इंदौर और कोच्चि जैसे टियर-2 शहर अब भर्तियों में मेट्रो शहरों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। CII-Taggd की रिपोर्ट के अनुसार, 55% कुशल स्नातकों और AI टैलेंट के दम पर देश में 'रिवर्स माइग्रेशन' शुरू हो गया है। जानिए पूरी रिपोर्ट।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 12, 2026

India Job Market Trends

AI Generated Images

India Job Market Trends: दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले भारत का जॉब मार्केट एक ऐतिहासिक मोड़ पर है। भारत में रोजगार बाजार के रुझानों से दो सकारात्मक संकेत निकलते हैं। 65 फीसदी आबादी 35 साल से कम युवाओं वाले हमारे देश ने युवा कौशल की दिशा में अहम लैंडमार्क हासिल किया है। भारत में अब वैश्विक स्तर पर रोजगार योग्य स्नातकों की हिस्सेदारी अब 55% तक पहुंच गई है।

गौरतलब है कि इसमें महिलाओं की भी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। दूसरा संकेत टियर-2 और टियर-3 शहरों के उभार से मिलता है। भारत में बेंगलुरु और मुंबई जैसे महानगर भले ही अब भी करियर की पहली पसंद बने हुए हैं, लेकिन अब जयपुर, इंदौर, अमहदाबाद और कोच्चि जैसे टियर-2 शहर भर्तियों की रेस में मेट्रो शहरों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार यह सिर्फ शिफ्ट नहीं, बल्कि 'रिवर्स माइग्रेशन' की शुरुआत है। सीआईआई और टैग्ड की हालिया इंडिया डिकोडिंग जॉब्स रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, जहां मेट्रो में हायरिंग स्थिर है, वहीं छोटे शहरों में भर्तियों में बढ़त दर्ज की जा रही है। उनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है।

भारत का टैलेंट ही 'गेम चेंजर': तकनीक या संख्या काफी नहीं

रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चेतावनी देता है कि सिर्फ तकनीक से भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। 'टैलेंट' ही असली अंतर पैदा करेगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत का उदय केवल उसके बड़े आकार के वर्क फोर्स के कारण नहीं है, बल्कि उस रणनीतिक क्षमता और अनुकूलनशीलता के कारण है जो यहां का टैलेंट हर क्षेत्र में ला रहा है। हम एक ऐसा बदलाव देख रहे हैं जहां भारत अब वैश्विक ऑपरेशन्स के लिए केवल एक सपोर्ट बेस नहीं रह गया है; बल्कि अब यह नवाचार, नेतृत्व और हाई-वैल्यू एडिशन का मुख्य केंद्र बन चुका है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के तेजी से होते विस्तार के साथ, भारत का वर्कफोर्स अब इस बात में निर्णायक भूमिका निभा रहा है कि दुनिया भर की कंपनियां अपनी रणनीतियां कैसे बनाती हैं, समाधान कैसे तैयार करती हैं और वैश्विक स्तर पर कैसे प्रतिस्पर्धा करती हैं।

दुनिया में आधे जीसीसी भारत में, AI टैलेंट में 55 की ग्रोथ

दुनिया के कुल 3,400 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में से आधे अकेले भारत में स्थित हैं और अब हर साल इसमें 120-150 नए सेंटर्स और जुड़ने की उम्मीद है। दूसरी ओर, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैलेंट में सालाना 55% की भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसकी संख्या अब लगभग 23.5 लाख आंकी गई है।

नारी शक्ति की बढ़ती भागीदारी

रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2017 के मुकाबले कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी 2 गुना बढ़ गई है। वर्कफोर्स में महिलाओं की मौजूदा भागीदारी है 23 फीसदी है और 2026-27 में महिलाओं की भर्ती में हिस्सेदारी 30 रहने का अनुमान है।

पायलट की भारी कमी

तरक्की के साथ-साथ रिपोर्ट एक 'स्किल गैप' की ओर भी इशारा करती है। रिपोर्ट के अनुसार, एवियेशन सेक्टर में टियर-2/3 शहरों के नए एयरपोर्ट्स पर 27% योग्य स्टाफ की कमी है। इतना ही नहीं, भारत को सालाना 2000 पायलट चाहिए, लेकिन सप्लाई केवल 100-1200 की है।

मैच्योर हो रहा 'डेमोग्राफिक डिविडेंड'

रिपोर्ट आश्वस्त करती है कि भारत का 'डेमोग्राफिक डिविडेंड' अब मैच्योर हो रहा है। जयपुर, इंदौर, अहमदाबाद, कोच्चि जैसे शहरों में पूर्ण-स्तरीय कार्यालयों का खुलना यह दर्शाता है कि कंपनियां अब 'टैलेंट' की तलाश में वहां पहुंच रही हैं, जहां वह वास्तव में रहता है। 2026 में टियर-2 शहर केवल विकल्प नहीं, बल्कि विकास के असली इंजन बन चुके हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Jan 2026 04:17 am

Hindi News / Education News / Jobs / भारत के जॉब मार्केट में बदलाव: जयपुर-इंदौर जैसे शहर मेट्रो को दे रहे चुनौती, रिपोर्ट में रिवर्स माइग्रेशन के संकेत

बड़ी खबरें

View All

जॉब्स

शिक्षा

ट्रेंडिंग

LinkedIn रिपोर्ट: 72% भारतीय बदलना चाहते हैं नौकरी, लेकिन 84% को सता रहा स्किल का डर, अब AI ही बनेगा सहारा

India Job Market
जॉब्स

CG Job: इस जिले में होगा प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन, 519 पदों पर होगी भर्ती, 8वीं से लेकर 10वीं पास करें अप्लाई

519 पदों पर होगी भर्ती। फोटो सोर्स-AI
गरियाबंद

Job News: युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! 10 जनवरी से इस जिले में शुरू रही है थल सेना भर्ती रैली, देखिए पूरा शेड्यूल

धमतरी

Rajasthan Govt Jobs: बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, राजस्थान बजट में होगा हजारों पदों पर भर्तियों का एलान

govt job
अजमेर

Rajasthan: लिपिक भर्ती में बड़ा खुलासा; न वेटिंग लिस्ट में नाम, न दस्तावेज जमा कराए… फिर भी बन गए लिपिक

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.