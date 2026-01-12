SSC Exam Calendar: सीजीएल जूनियर इंजिनियर सहित कई अन्य परीक्षा की तारीखें, जान लें स्टेनोग्राफर ग्रेड सी-डी की कब होंगी परीक्षाएं

SSC Exam Calendar: कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission) ने भर्ती वर्ष 2026–27 के लिए परीक्षा कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में आयोग की प्रमुख परीक्षाओं जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, जूनियर इंजीनियर, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, सब-इंस्पेक्टर और जीडी कांस्टेबल के संभावित नोटिफिकेशन महीना, आवेदन की समय-सीमा और परीक्षा अवधि की रूपरेखा दी गई है। आयोग के मुताबिक अधिकांश भर्तियों की प्रक्रिया मार्च 2026 से शुरू होगी और अलग-अलग चरणों में 2027 तक चलेगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर परीक्षा कैलेंडर देख और डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह कैलेंडर केवल टेंटेटिव है और प्रशासनिक या लॉजिस्टिक कारणों से इसमें बदलाव संभव है।