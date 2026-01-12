Largest City Of India: ये है भारत का सबसे बड़ा शहर, दिखती है अंग्रेज और मुगल काल की झलक



दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है, जो करीब 1,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहां पुराने किले, नई कॉलोनियां, सरकारी इमारतें, शहरी गांव और आधुनिक बाजार सब हैं। जो भी पहली बार दिल्ली आता है, वह अक्सर घबरा जाता है। सड़कों पर दौड़ता ट्रैफिक, हर तरफ भीड़, हॉर्न की आवाजें और अलग-अलग तरह की खुशबू और गंध सब कुछ एक साथ सामने आता है। दिल्ली की खास बात यह है कि यह एक नहीं, कई शहरों का मेल है। ऐसा लगता है जैसे अलग-अलग दौर एक-दूसरे के ऊपर रख दिए गए हों। कहीं मुगल काल की इमारतें हैं, तो कहीं अंग्रेजों के जमाने की चौड़ी सड़कें। और इनके बीच आज की तेज रफ्तार जिंदगी अपनी जगह बना चुकी है।