Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

IGNOU TEE DEC 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ी, अब इस तारीख तक हो सकेगा रजिस्ट्रेशन

IGNOU December 2025 टीईई की परीक्षाएं 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 14 जनवरी 2026 तक चलेंगी। यूनिवर्सिटी इस दौरान विभिन्न कोर्सों की थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन करेगा। परीक्षा से पहले आवेदन फॉर्म सभी छात्रों को जमा करने होंगे।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 19, 2025

IGNOU

IGNOU(Image-Official)

IGNOU TEE DEC 2025 को लेकर नया अपडेट आ गया है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन (TEE) 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 26 अक्टूबर 2025 तक बिना लेट फीस के आवेदन कर सकते हैं। वहीं, जो छात्र निर्धारित तारीख तक आवेदन नहीं कर पाएंगे, वे 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक 1100 रुपये की विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट exam.ignou.ac.in पर ऑनलाइन माध्यम से की जा सकती है।

IGNOU TEE DEC 2025: इन तारीखों पर होगी परीक्षा


IGNOU December 2025 टीईई की परीक्षाएं 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 14 जनवरी 2026 तक चलेंगी। यूनिवर्सिटी इस दौरान विभिन्न कोर्सों की थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन करेगा। परीक्षा से पहले आवेदन फॉर्म सभी छात्रों को जमा करने होंगे।

IGNOU TEE DEC 2025: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

आवेदन करने के लिए सबसे पहले IGNOU की वेबसाइट exam.ignou.ac.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए “December 2025 TEE Registration” लिंक पर क्लिक करें।
उसके बाद नए पेज पर जाकर “Fill Application Form” विकल्प चुनें।
मांगी गई जानकारी भरें और कोर्स सेलेक्ट करें।
आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा कर दें।
फॉर्म सब्मिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर सेव कर लें।

IGNOU: आवेदन के लिए ABC ID जरूरी

IGNOU ने जानकारी दी है कि टर्म एंड परीक्षा फॉर्म भरते समय Academic Bank of Credit (ABC ID) का होना अनिवार्य है। जिन छात्रों की ABC ID नहीं होगी, उनके अंक या ग्रेड डिजिलॉकर या एबीसी पोर्टल पर नहीं दिखेंगे और परिणाम घोषित होने में देरी हो सकती है।

इतना लगेगा आवेदन शुल्क


आवेदन शुल्क की बात करें तो थ्योरी/प्रैक्टिकल कोर्स शुल्क: 200 प्रति कोर्स लगेगा। वहीं लेट फीस (27-31 अक्टूबर),1100 रुपया तय किया गया है। प्रैक्टिकल परीक्षा शुल्क में 4 क्रेडिट तक 300 रुपया प्रति कोर्स और 5 क्रेडिट या अधिक 500 रुपया प्रति कोर्स लगेगा। इसके अलावा, जनवरी 2023 और उसके बाद एडमिशन लेने वाले छात्रों को प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन व प्रैक्टिकल परीक्षा शुल्क भी इसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Oct 2025 01:47 pm

Hindi News / Education News / IGNOU TEE DEC 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ी, अब इस तारीख तक हो सकेगा रजिस्ट्रेशन

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

RRB RPF Constable 2025: आरआरबी कांस्टेबल पीईटी के लिए डेटशीट जारी, जान लें सभी जरुरी डिटेल्स

RRB RPF Constable 2025
शिक्षा

JEE Main 2026: कब होगी जेईई मेन परीक्षा, आ गया जरुरी अपडेट, जान लें तारीख

JEE Main 2026
शिक्षा

पॉक्सो जागरूकता अभियान चलाएंगे सरकारी स्कूल, कॉलेज

बैंगलोर

ONGC Recruitment 2025: बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका, ओएनजीसी में 2700 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती

ONGC Recruitment 2025
शिक्षा

CMAT 2026: एमबीए में एडमिशन के लिए सीमैट में रजिस्ट्रेशन चालू, जानें डिटेल्स

CMAT 2026
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.