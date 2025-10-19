IGNOU TEE DEC 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ी, अब इस तारीख तक हो सकेगा रजिस्ट्रेशन

IGNOU TEE DEC 2025 को लेकर नया अपडेट आ गया है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन (TEE) 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 26 अक्टूबर 2025 तक बिना लेट फीस के आवेदन कर सकते हैं। वहीं, जो छात्र निर्धारित तारीख तक आवेदन नहीं कर पाएंगे, वे 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक 1100 रुपये की विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट exam.ignou.ac.in पर ऑनलाइन माध्यम से की जा सकती है।