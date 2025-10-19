IGNOU TEE DEC 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ी, अब इस तारीख तक हो सकेगा रजिस्ट्रेशन

IGNOU(Image-Official)
IGNOU TEE DEC 2025 को लेकर नया अपडेट आ गया है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन (TEE) 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 26 अक्टूबर 2025 तक बिना लेट फीस के आवेदन कर सकते हैं। वहीं, जो छात्र निर्धारित तारीख तक आवेदन नहीं कर पाएंगे, वे 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक 1100 रुपये की विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट exam.ignou.ac.in पर ऑनलाइन माध्यम से की जा सकती है।
IGNOU December 2025 टीईई की परीक्षाएं 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 14 जनवरी 2026 तक चलेंगी। यूनिवर्सिटी इस दौरान विभिन्न कोर्सों की थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन करेगा। परीक्षा से पहले आवेदन फॉर्म सभी छात्रों को जमा करने होंगे।
आवेदन करने के लिए सबसे पहले IGNOU की वेबसाइट exam.ignou.ac.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए “December 2025 TEE Registration” लिंक पर क्लिक करें।
उसके बाद नए पेज पर जाकर “Fill Application Form” विकल्प चुनें।
मांगी गई जानकारी भरें और कोर्स सेलेक्ट करें।
आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा कर दें।
फॉर्म सब्मिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर सेव कर लें।
IGNOU ने जानकारी दी है कि टर्म एंड परीक्षा फॉर्म भरते समय Academic Bank of Credit (ABC ID) का होना अनिवार्य है। जिन छात्रों की ABC ID नहीं होगी, उनके अंक या ग्रेड डिजिलॉकर या एबीसी पोर्टल पर नहीं दिखेंगे और परिणाम घोषित होने में देरी हो सकती है।
आवेदन शुल्क की बात करें तो थ्योरी/प्रैक्टिकल कोर्स शुल्क: 200 प्रति कोर्स लगेगा। वहीं लेट फीस (27-31 अक्टूबर),1100 रुपया तय किया गया है। प्रैक्टिकल परीक्षा शुल्क में 4 क्रेडिट तक 300 रुपया प्रति कोर्स और 5 क्रेडिट या अधिक 500 रुपया प्रति कोर्स लगेगा। इसके अलावा, जनवरी 2023 और उसके बाद एडमिशन लेने वाले छात्रों को प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन व प्रैक्टिकल परीक्षा शुल्क भी इसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा।
