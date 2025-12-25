IGNOU Online Courses: इग्नू से घर बैठे कर सकते हैं कोर्स, एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू

IGNOU Online Courses 2026: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने जनवरी 2026 सेशन के लिए ऑनलाइन कोर्सेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो कैंडिडेट्स घर बैठे अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, वे इग्नू के ऑफिशियल पोर्टल ignouiop.samarth.edu.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। इग्नू ने जनवरी 2026 सोशन के लिए ऑनलाइन (Online Mode) और ओपन डिस्टेंस लर्निंग (ODL) दोनों ही तरह के कोर्सेज में एडमिशन के लिए विंडो खोल दी है। इग्नू के ऑनलाइन कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी तारीख 31 जनवरी, 2026 तय की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट ignouiop.samarth.edu.in पर जाकर अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। गौरतलब है कि, ओपन डिस्टेंस लर्निंग (ODL) कोर्सेज के लिए भी आवेदन की आखिरी तारीख यही रखी गई है।