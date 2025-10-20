Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

CSIR UGC NET December 2025 के लिए इस तारीख तक हो सकता है आवेदन, ऐसे कर पाएंगे अप्लाई

NTA ने इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 सितंबर 2025 से शुरू की थी। परीक्षा का आयोजन 18 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। आवेदन फॉर्म में किसी भी त्रुटि को सुधारने का मौका उम्मीदवारों को 27 और 28 अक्टूबर 2025 को मिलेगा।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 20, 2025

CSIR UGC NET December 2025

CSIR UGC NET December 2025(Image-Freepik)

CSIR UGC NET December 2025 को लेकर जरुरी अपडेट है कि आवेदन की तारीख जल्द खत्म होने जा रही है। सीएसआईआर यूजीसी-नेट दिसंबर 2025 सत्र के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख अब बहुत करीब है। National Testing Agency (NTA) ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि जो अभ्यर्थी अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे जल्द से जल्द आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर दें। आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर 2025 तय की गई है। इस तारीख के बाद कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह परीक्षा यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में लेक्चररशिप (LS), असिस्टेंट प्रोफेसर पद तथा पीएचडी एडमिशन के लिए योग्यता निर्धारित करती है। उम्मीदवार ध्यान दें कि केवल एक आवेदन फॉर्म ही जमा करें। एक से अधिक फॉर्म भरने पर आवेदन खुद निरस्त कर दिया जाएगा।

CSIR UGC NET: आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा तारीख


NTA ने इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 सितंबर 2025 से शुरू की थी। परीक्षा का आयोजन 18 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। आवेदन फॉर्म में किसी भी त्रुटि को सुधारने का मौका उम्मीदवारों को 27 और 28 अक्टूबर 2025 को मिलेगा। इसमें आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 1150 रुपया देना होगा। वहीं EWS / OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) के उम्मीदवारों को 600 रुपया देना होगा। साथ ही SC / ST / PwBD उम्मीदवार को 325 रुपया देना होगा। फीस का भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या यूपीआई माध्यम से किया जा सकता है।

CSIR UGC NET December 2025: इन विषयों की होगी परीक्षा

CSIR UGC-NET परीक्षा कुल पांच विषयों में आयोजित की जाती है। जिसमें केमिकल साइंसेस, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन और प्लैनेटरी साइंसेस, लाइफ साइंसेस, फिजिकल साइंसेस और मैथमेटिकल साइंसेस शामिल है।

CSIR UGC NET: आयु सीमा


JRF (जूनियर रिसर्च फेलोशिप) के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्गों के लिए छूट का प्रावधान है। SC, ST, PwBD, थर्ड जेंडर और महिलाओं को 5 वर्ष की छूट, OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट, लेक्चरशिप/असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए कोई आयु सीमा नहीं रखी गई है।

सहायता के लिए संपर्क


यदि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की समस्या आती है, तो उम्मीदवार 011-69227700 या 011-40759000 पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही, ईमेल के माध्यम से भी csirnet@nta.ac.in पर संपर्क किया जा सकता है। अंतिम समय में सर्वर समस्या से बचने के लिए उम्मीदवार समय से पहले ही आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Oct 2025 09:28 am

Hindi News / Education News / CSIR UGC NET December 2025 के लिए इस तारीख तक हो सकता है आवेदन, ऐसे कर पाएंगे अप्लाई

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

RRB RPF Constable 2025: आरआरबी कांस्टेबल पीईटी के लिए डेटशीट जारी, जान लें सभी जरुरी डिटेल्स

RRB RPF Constable 2025
शिक्षा

JEE Main 2026: कब होगी जेईई मेन परीक्षा, आ गया जरुरी अपडेट, जान लें तारीख

JEE Main 2026
शिक्षा

पॉक्सो जागरूकता अभियान चलाएंगे सरकारी स्कूल, कॉलेज

बैंगलोर

IGNOU TEE DEC 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ी, अब इस तारीख तक हो सकेगा रजिस्ट्रेशन

IGNOU
शिक्षा

ONGC Recruitment 2025: बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका, ओएनजीसी में 2700 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती

ONGC Recruitment 2025
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.