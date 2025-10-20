CSIR UGC NET December 2025 के लिए इस तारीख तक हो सकता है आवेदन, ऐसे कर पाएंगे अप्लाई

CSIR UGC NET December 2025 को लेकर जरुरी अपडेट है कि आवेदन की तारीख जल्द खत्म होने जा रही है। सीएसआईआर यूजीसी-नेट दिसंबर 2025 सत्र के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख अब बहुत करीब है। National Testing Agency (NTA) ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि जो अभ्यर्थी अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे जल्द से जल्द आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर दें। आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर 2025 तय की गई है। इस तारीख के बाद कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह परीक्षा यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में लेक्चररशिप (LS), असिस्टेंट प्रोफेसर पद तथा पीएचडी एडमिशन के लिए योग्यता निर्धारित करती है। उम्मीदवार ध्यान दें कि केवल एक आवेदन फॉर्म ही जमा करें। एक से अधिक फॉर्म भरने पर आवेदन खुद निरस्त कर दिया जाएगा।