CSIR UGC NET December 2025 के लिए इस तारीख तक हो सकता है आवेदन, ऐसे कर पाएंगे अप्लाई

CSIR UGC NET December 2025(Image-Freepik)
CSIR UGC NET December 2025 को लेकर जरुरी अपडेट है कि आवेदन की तारीख जल्द खत्म होने जा रही है। सीएसआईआर यूजीसी-नेट दिसंबर 2025 सत्र के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख अब बहुत करीब है। National Testing Agency (NTA) ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि जो अभ्यर्थी अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे जल्द से जल्द आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर दें। आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर 2025 तय की गई है। इस तारीख के बाद कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह परीक्षा यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में लेक्चररशिप (LS), असिस्टेंट प्रोफेसर पद तथा पीएचडी एडमिशन के लिए योग्यता निर्धारित करती है। उम्मीदवार ध्यान दें कि केवल एक आवेदन फॉर्म ही जमा करें। एक से अधिक फॉर्म भरने पर आवेदन खुद निरस्त कर दिया जाएगा।
NTA ने इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 सितंबर 2025 से शुरू की थी। परीक्षा का आयोजन 18 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। आवेदन फॉर्म में किसी भी त्रुटि को सुधारने का मौका उम्मीदवारों को 27 और 28 अक्टूबर 2025 को मिलेगा। इसमें आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 1150 रुपया देना होगा। वहीं EWS / OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) के उम्मीदवारों को 600 रुपया देना होगा। साथ ही SC / ST / PwBD उम्मीदवार को 325 रुपया देना होगा। फीस का भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या यूपीआई माध्यम से किया जा सकता है।
CSIR UGC-NET परीक्षा कुल पांच विषयों में आयोजित की जाती है। जिसमें केमिकल साइंसेस, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन और प्लैनेटरी साइंसेस, लाइफ साइंसेस, फिजिकल साइंसेस और मैथमेटिकल साइंसेस शामिल है।
JRF (जूनियर रिसर्च फेलोशिप) के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्गों के लिए छूट का प्रावधान है। SC, ST, PwBD, थर्ड जेंडर और महिलाओं को 5 वर्ष की छूट, OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट, लेक्चरशिप/असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए कोई आयु सीमा नहीं रखी गई है।
यदि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की समस्या आती है, तो उम्मीदवार 011-69227700 या 011-40759000 पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही, ईमेल के माध्यम से भी csirnet@nta.ac.in पर संपर्क किया जा सकता है। अंतिम समय में सर्वर समस्या से बचने के लिए उम्मीदवार समय से पहले ही आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।
