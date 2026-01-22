22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Basant Panchami School Holiday 2026: 23 जनवरी को स्कूलों की छुट्टी, जानें राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार का क्या है अपडेट

देश के सभी राज्यों में एक जैसा नियम नहीं होता। कई जगह छुट्टी होती है, तो कई जगह स्कूल खुले रहते हैं। इसलिए अगर आप अपने राज्य या जिले की पक्की जानकारी चाहते हैं, तो जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) की आधिकारिक वेबसाइट जरूर देखें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Jan 22, 2026

Basant Panchami School Holiday 2026

Basant Panchami School Holiday 2026(Image-Patrika.com)

Basant Panchami School Holiday 2026: जनवरी की कड़ाके की ठंड के बीच इस साल बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 को मनाई जा रही है। देश के अलग-अलग हिस्सों में इसे अलग नामों से जाना जाता है। कहीं यह सरस्वती पर्व है, तो कहीं विद्या पर्व। इस दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा होती है और स्कूल-कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रौनक देखने को मिलती है। हर साल की तरह इस बार भी छात्रों और अभिभावकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बसंत पंचमी के दिन स्कूलों की छुट्टी रहेगी या नहीं? इसका जवाब हर राज्य में अलग-अलग है।

School Holiday In Bihar: बिहार में रहेगी पूरी छुट्टी

बसंत पंचमी का रंग बिहार में कुछ अलग ही होता है। यहां यह पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसी वजह से 23 जनवरी को बिहार के सरकारी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। छात्रों को इस दिन पढ़ाई से पूरी राहत मिलेगी और वे पूजा-पाठ और त्योहार का आनंद ले सकेंगे।

School Holiday In UP: उत्तर प्रदेश में भी स्कूल बंद

उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए भी अच्छी खबर है। बेसिक शिक्षा परिषद के हॉलीडे कैलेंडर 2026 के अनुसार बसंत पंचमी पर अवकाश दिया गया है। इसका मतलब है कि 23 जनवरी को यूपी के स्कूलों में छुट्टी रहेगी।

School Holiday In Rajasthan: राजस्थान मध्य प्रदेश में छुट्टी नहीं


23 जनवरी को वसंत पंचमी के अवसर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्कूलों की छुट्टी नहीं रहने वाली है। इस अवसर पर इन दो राज्यों में किसी प्रकार के छुट्टी का ऐलान नहीं किया गया है। दिल्ली में भी छुट्टी की घोषणा नहीं की गई है।

Basant Panchami School Holiday 2026: अपने राज्य की सही जानकारी कैसे पाएं?

देश के सभी राज्यों में एक जैसा नियम नहीं होता। कई जगह छुट्टी होती है, तो कई जगह स्कूल खुले रहते हैं। इसलिए अगर आप अपने राज्य या जिले की पक्की जानकारी चाहते हैं, तो जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) की आधिकारिक वेबसाइट जरूर देखें। चाहें तो अपने स्कूल प्रशासन से भी संपर्क कर सकते हैं, ताकि किसी तरह का भ्रम न रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Jan 2026 12:18 pm

Hindi News / Education News / Basant Panchami School Holiday 2026: 23 जनवरी को स्कूलों की छुट्टी, जानें राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार का क्या है अपडेट

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Panchayat Sachiv Bharti: 12वीं पास युवाओं के पास पंचायत सचिव बनने का मौका, 70000 सैलरी, बस 100 रुपया में करें आवेदन

Panchayat Sachiv Bharti
शिक्षा

RSSB Grade 4 Final Answer Key: अभी तक नही कर पाएं हैं राजस्थान ग्रेड-4 भर्ती की फाइनल आंसर-की डाउनलोड तो सीधे इस लिंक से चेक करें

RSSB Grade 4 Final Answer Key 2026
शिक्षा

Travel Friendly Jobs: डेस्क जॉब को कहें बाय-बाय! इन 6 जॉब्स से दुनिया घूमने के साथ मिलेगी तगड़ी सैलरी

Travel Friendly Jobs 2026
शिक्षा

CBSE Board Exam 2026: कब जारी होगा सीबीएसई 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा एडमिट कार्ड, खुद डाउनलोड कर पाएंगे या नहीं?

CBSE Board Exam 2026
शिक्षा

Chhattisgarh Board Exam 2026: कक्षा 5वीं-8वीं की परीक्षा का टाइम टेबल जारी, जानें कब से शुरू होंगी परीक्षाएं

CG Board exam
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.