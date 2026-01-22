Basant Panchami School Holiday 2026: 23 जनवरी को स्कूलों की छुट्टी, जानें राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार का क्या है अपडेट

Basant Panchami School Holiday 2026: जनवरी की कड़ाके की ठंड के बीच इस साल बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 को मनाई जा रही है। देश के अलग-अलग हिस्सों में इसे अलग नामों से जाना जाता है। कहीं यह सरस्वती पर्व है, तो कहीं विद्या पर्व। इस दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा होती है और स्कूल-कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रौनक देखने को मिलती है। हर साल की तरह इस बार भी छात्रों और अभिभावकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बसंत पंचमी के दिन स्कूलों की छुट्टी रहेगी या नहीं? इसका जवाब हर राज्य में अलग-अलग है।