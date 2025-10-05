Patrika LogoSwitch to English

Bihar Police Bharti 2025: बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल और जेल वार्डर भर्ती के लिए कौन कर सकता है आवेदन? 4128 वैकेंसी पर कल से शुरू होगी प्रक्रिया

Bihar Police Bharti 2025: बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल वैकेंसी के लिए 6 अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। जानें कौन कर सकता है आवेदन? पूरी डिटेल।

2 min read

पटना

image

Rahul Yadav

Oct 05, 2025

Bihar Police Bharti 2025

Bihar Police Bharti 2025 (Image: Gemini)

Bihar Police Bharti 2025: बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी CSBC ने कॉन्स्टेबल, जेल वार्डर और मोबाइल स्क्वाड कॉन्स्टेबल के पदों पर बंपर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती के तहत कुल 4128 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर से शुरू

CSBC की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार 5 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन केवल CSBC की ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी अन्य माध्यम से किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे।

कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती के माध्यम से बिहार पुलिस विभाग में कुल 4128 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिसमें मद्य निषेध कॉन्स्टेबल (Prohibition Constable) के 1603 पद, जेल वार्डर (Jail Warder) के 2417 पद, और मोबाइल स्क्वाड कॉन्स्टेबल (Mobile Squad Constable) के 108 पद शामिल हैं।

कौन कर सकता है आवेदन, जान लें योग्यता

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 12वीं (इंटरमीडिएट) परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। मोबाइल स्क्वाड कॉन्स्टेबल पद के लिए अभ्यर्थी के पास लाइट या हैवी मोटर वाहन का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।

आयु सीमा क्या है?

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। जेल वार्डर पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष रखी गई है। अन्य सभी पदों के लिए अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

आवेदन शुल्क कितना लगेगा?

सभी वर्गों के उम्मीदवारों को आवेदन के समय 100 रुपये का शुल्क जमा करना होगा।

शारीरिक मापदंड क्या होने चाहिए?

पुरुष अभ्यर्थी (सामान्य और पिछड़ा वर्ग)

लंबाई: 165 सेमी
सीना: बिना फुलाए 81 सेमी, फुलाकर 86 सेमी

एससी/एसटी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग

लंबाई: 160 सेमी
सीना: बिना फुलाए 79 सेमी, फुलाकर 84 सेमी

महिला अभ्यर्थी

लंबाई: 155 सेमी
न्यूनतम वजन: 48 किलोग्राम

अगर आप बिहार पुलिस में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं तो यह आपके लिए शानदार मौका है। आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, इसलिए पात्र अभ्यर्थी समय रहते अपने जरूरी डाक्यूमेंट्स तैयार रखें और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन जरूर करें।

