Bihar Police Bharti 2025: बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल और जेल वार्डर भर्ती के लिए कौन कर सकता है आवेदन? 4128 वैकेंसी पर कल से शुरू होगी प्रक्रिया

Bihar Police Bharti 2025: बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी CSBC ने कॉन्स्टेबल, जेल वार्डर और मोबाइल स्क्वाड कॉन्स्टेबल के पदों पर बंपर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती के तहत कुल 4128 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।