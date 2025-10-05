BTSC JE Recruitment 2025: बिहार में जूनियर इंजिनियर के 2700 से ज्यादा पदों के लिए निकली भर्ती, 1 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी

उम्मीदवारों का चयन मुख्य रूप से लिखित परीक्षा और डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा से जुड़ी डिटेल जानकारी आयोग की वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन में दी जाएगी। साथ ही सैलरी की बात करें तो

बीटीएससी में जूनियर इंजीनियर के रूप में चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग (7th CPC) के लेवल-7 पे स्केल के अनुसार वेतन दिया जाएगा। बेसिक सैलरी- 44,900 से 1,42,400 रुपया प्रतिमाह तक मिलेगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ता (TA) जैसे अन्य भत्ते भी शामिल होंगे।