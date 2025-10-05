BTSC JE Recruitment 2025: बिहार में जूनियर इंजिनियर के 2700 से ज्यादा पदों के लिए निकली भर्ती, 1 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी

BTSC JE Recruitment 2025(Image-BTSC Official)
BTSC: बिहार में जूनियर इंजिनियर के पदों पर भर्ती निकली है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने जूनियर इंजीनियर (JE) के पदों पर बंपर भर्ती का ऐलान किया है। आयोग ने इस संबंध में नोटिस जारी किया है। जारी शॉर्ट नोटिस के मुताबिक इस भर्ती के माध्यम से कुल 2747 पदों को भरा जाएगा। साथ ही डिटेल नोटिफिकेशन 15 अक्टूबर 2025 को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जारी की जाएगी।
बीटीएससी जूनियर इंजीनियर भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 15 नवंबर 2025 तक चलेगी। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने से पहले डिटेल नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ें।
जूनियर इंजीनियर (सिविल)
जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल)
जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)
भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कम से कम 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही, बीई या बीटेक डिग्री धारक उम्मीदवार भी आवेदन करने के यपग्य होंगे। वहीं आयु सीमा की बात करें तो आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में सरकार के नियमों के अनुसार छूट मिलेगी।
उम्मीदवारों का चयन मुख्य रूप से लिखित परीक्षा और डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा से जुड़ी डिटेल जानकारी आयोग की वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन में दी जाएगी। साथ ही सैलरी की बात करें तो
बीटीएससी में जूनियर इंजीनियर के रूप में चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग (7th CPC) के लेवल-7 पे स्केल के अनुसार वेतन दिया जाएगा। बेसिक सैलरी- 44,900 से 1,42,400 रुपया प्रतिमाह तक मिलेगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ता (TA) जैसे अन्य भत्ते भी शामिल होंगे।
