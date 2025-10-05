Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

BTSC JE Recruitment 2025: बिहार में जूनियर इंजिनियर के 2700 से ज्यादा पदों के लिए निकली भर्ती, 1 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी

बीटीएससी जूनियर इंजीनियर भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 15 नवंबर 2025 तक चलेगी। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

2 min read

पटना

image

Anurag Animesh

Oct 05, 2025

BTSC JE Recruitment 2025

BTSC JE Recruitment 2025(Image-BTSC Official)

BTSC: बिहार में जूनियर इंजिनियर के पदों पर भर्ती निकली है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने जूनियर इंजीनियर (JE) के पदों पर बंपर भर्ती का ऐलान किया है। आयोग ने इस संबंध में नोटिस जारी किया है। जारी शॉर्ट नोटिस के मुताबिक इस भर्ती के माध्यम से कुल 2747 पदों को भरा जाएगा। साथ ही डिटेल नोटिफिकेशन 15 अक्टूबर 2025 को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जारी की जाएगी।

BTSC JE Recruitment 2025: आवेदन प्रक्रिया और तिथियां

बीटीएससी जूनियर इंजीनियर भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 15 नवंबर 2025 तक चलेगी। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने से पहले डिटेल नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ें।

जूनियर इंजीनियर (सिविल)

जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल)

जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)

BTSC JE Bharti: इन पदों पर होगी भर्ती

जूनियर इंजीनियर (सिविल)- 2591 पद
जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल)- 70 पद
जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)- 86 पद
कुल पदों की संख्या- 2747

BTSC: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कम से कम 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही, बीई या बीटेक डिग्री धारक उम्मीदवार भी आवेदन करने के यपग्य होंगे। वहीं आयु सीमा की बात करें तो आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में सरकार के नियमों के अनुसार छूट मिलेगी।

BTSC JE Recruitment 2025: चयन प्रक्रिया और सैलरी

उम्मीदवारों का चयन मुख्य रूप से लिखित परीक्षा और डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा से जुड़ी डिटेल जानकारी आयोग की वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन में दी जाएगी। साथ ही सैलरी की बात करें तो
बीटीएससी में जूनियर इंजीनियर के रूप में चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग (7th CPC) के लेवल-7 पे स्केल के अनुसार वेतन दिया जाएगा। बेसिक सैलरी- 44,900 से 1,42,400 रुपया प्रतिमाह तक मिलेगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ता (TA) जैसे अन्य भत्ते भी शामिल होंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

05 Oct 2025 03:06 pm

Hindi News / Education News / BTSC JE Recruitment 2025: बिहार में जूनियर इंजिनियर के 2700 से ज्यादा पदों के लिए निकली भर्ती, 1 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

GPSC Recruitment 2025: टैक्स इंस्पेक्टर के पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट पास करें अप्लाई, जानें जरुरी डिटेल्स

GPSC Recruitment 2025
शिक्षा

Bihar Smallest District: ये है बिहार का सबसे छोटा जिला, जानिए कितनी है जनसंख्या

Bihar Smallest District
शिक्षा

DSSSB TGT Vacancy 2025: दिल्ली में टीजीटी शिक्षक के पदों पर निकली भर्ती, 5 हजार से ज्यादा सीटों पर वैकेंसी, जान लें जरुरी योग्यता

DSSSB TGT Vacancy 2025
शिक्षा

PGCIL Recruitment 2025: पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन में कई पदों पर निकली वैकेंसी, ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी जल्द करें अप्लाई

PGCIL Recruitment 2025
शिक्षा

Jobs 2025: असिस्टेंट इंजिनियर के पदों पर होगी भर्ती, ग्रेजुएट उम्मीदवार करें अप्लाई, 1 लाख से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी

Assistant Engineer vacancy
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.