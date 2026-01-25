Board Exam 2026: इस राज्य के बोर्ड एग्जाम में अब सभी छात्रों को मिलेंगे एक जैसे सवाल



इस साल का सबसे बड़ा बदलाव प्रश्नपत्र को लेकर किया गया है। अब तक अलग-अलग सेट (A, B, C) में पेपर आते थे, लेकिन इस बार बोर्ड ने “एक समान प्रश्नपत्र” लागू करने का फैसला लिया है। यानी एक ही कक्षा के सभी छात्रों को एक जैसा पेपर मिलेगा। परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। अब हर मुख्य विषय के प्रश्नपत्र में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) शामिल होंगे। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप है। बोर्ड का मानना है कि इससे छात्रों की समझ परखने में मदद मिलेगी और वे कम समय में सही जवाब देकर बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।