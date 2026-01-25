25 जनवरी 2026,

रविवार

शिक्षा

Board Exam 2026: इस राज्य के बोर्ड एग्जाम में अब सभी छात्रों को मिलेंगे एक जैसे सवाल

बोर्ड के अनुसार, कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 3 मार्च 2026 से शुरू की जाएंगी। राज्य भर में परीक्षा केंद्र तय किए जा रहे हैं और नकल रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए जाएंगे।

भारत

image

Anurag Animesh

Jan 25, 2026

Board Exam 2026

Board Exam 2026(Image-Freepik)

Board Exam 2026: हिमाचल प्रदेश के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए न सिर्फ तारीखों का ऐलान किया है, बल्कि परीक्षा प्रणाली में भी कई जरूरी सुधार किए हैं। परीक्षा पैटर्न में बदलाव किये गए हैं।

HP Board Exam 2026: अब सभी छात्रों के लिए होगा एक जैसा प्रश्नपत्र


इस साल का सबसे बड़ा बदलाव प्रश्नपत्र को लेकर किया गया है। अब तक अलग-अलग सेट (A, B, C) में पेपर आते थे, लेकिन इस बार बोर्ड ने “एक समान प्रश्नपत्र” लागू करने का फैसला लिया है। यानी एक ही कक्षा के सभी छात्रों को एक जैसा पेपर मिलेगा। परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। अब हर मुख्य विषय के प्रश्नपत्र में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) शामिल होंगे। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप है। बोर्ड का मानना है कि इससे छात्रों की समझ परखने में मदद मिलेगी और वे कम समय में सही जवाब देकर बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।

Board Exam 2026: 3 मार्च 2026 से शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं


बोर्ड के अनुसार, कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 3 मार्च 2026 से शुरू की जाएंगी। टाइम टेबल इस तरह तैयार किया गया है कि छात्रों को हर विषय के बीच तैयारी का पर्याप्त समय मिल सके। राज्य भर में परीक्षा केंद्र तय किए जा रहे हैं और नकल रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए जाएंगे। HPBOSE ने मूल्यांकन प्रक्रिया को तेज करने का भी लक्ष्य रखा है। बोर्ड ने साफ किया है कि कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 30 अप्रैल 2026 तक घोषित कर दिया जाएगा।

Hindi News / Education News / Board Exam 2026: इस राज्य के बोर्ड एग्जाम में अब सभी छात्रों को मिलेंगे एक जैसे सवाल

