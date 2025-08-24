BPSC ने सहायक नगर निवेशक(ATP) के पदों पर निकाली भर्ती, मात्र 100 रूपये में ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से निम्न में से किसी एक विषय में पीजी डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। इसमें टाउन प्लानिंग, रिजनल/अर्बन/सिटी प्लानिंग, कंट्री/ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, हाउसिंग या पर्यावरणीय योजना (Environmental Planning) शामिल है। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी।

उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सामान्य (पुरुष) के लिए 37 वर्ष और पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) और सामान्य (महिला) के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) के लिए 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित है।