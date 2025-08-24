Patrika LogoSwitch to English

BPSC ने सहायक नगर निवेशक(ATP) के पदों पर निकाली भर्ती, मात्र 100 रूपये में ऐसे करें आवेदन

BPSC bharti: उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सामान्य (पुरुष) के लिए 37 वर्ष और पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) और सामान्य (महिला) के लिए 40 वर्ष और...

पटना

Anurag Animesh

Aug 24, 2025

BPSC
BPSC

BPSC ATP Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका है। (BPSC) ने सहायक नगर निवेशक (ATP) पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी की है। आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, कुल 35 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 28 अगस्त 2025 से हो रही है और आवेदन की अंतिम तारीख 22 सितंबर 2025 तय की गई है।

BPSC: इतने पदों पर होगी भर्ती


इस भर्ती के माध्यम से कुल 35 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
अनारक्षित (सामान्य)- 14 पद
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग- 3 पद
अनुसूचित जाति- 6 पद
अनुसूचित जनजाति- 1 पद
अत्यंत पिछड़ा वर्ग- 6 पद
पिछड़ा वर्ग- 4 पद
पिछड़ा वर्ग (महिला)- 1 पद

BPSC ATP Recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से निम्न में से किसी एक विषय में पीजी डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। इसमें टाउन प्लानिंग, रिजनल/अर्बन/सिटी प्लानिंग, कंट्री/ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, हाउसिंग या पर्यावरणीय योजना (Environmental Planning) शामिल है। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी।
उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सामान्य (पुरुष) के लिए 37 वर्ष और पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) और सामान्य (महिला) के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) के लिए 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित है।

