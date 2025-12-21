UGC NET December 2025: इन तारीखों पर होगी परीक्षाएं, जान लें विषयवार परीक्षा तारीख

UGC NET December 2025 Date(Image-Freepik)
UGC NET 2025: National Testing Agency (NTA) ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 सेशन को लेकर उम्मीदवारों के लिए जरुरी सूचना जारी कर दी है। एजेंसी ने सभी 85 विषयों की विषयवार परीक्षा तिथियां घोषित कर दी हैं। NTA के मुताबिक, यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी मोड में आयोजित होगी। प्रत्येक दिन अलग-अलग विषयों की परीक्षा ली जाएगी, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को एक से ज्यादा विषय को लेकर कोई दिक्कत ना हो। एनटीए ने विषयवार पूरी डेटशीट अपनी आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जारी कर दी है। उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर अपने विषय की परीक्षा तारीख और शिफ्ट से संबंधित पूरी जानकारी ले सकते हैं।
परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। इस सत्र में कुल 85 विषयों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिनमें लॉ, समाजशास्त्र, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, इतिहास, हिंदी, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, प्रबंधन, जनसंचार, मनोविज्ञान, शिक्षा और पर्यावरण विज्ञान जैसे सभी प्रमुख विषय शामिल हैं।
परीक्षा शहर को लेकर भी एनटीए ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। एजेंसी के अनुसार, परीक्षा शुरू होने से लगभग दस दिन पहले एग्जाम सिटी की जानकारी जारी की जाएगी, जिससे अभ्यर्थियों को यात्रा और ठहरने की व्यवस्था करने में सुविधा मिल सके। वहीं एडमिट कार्ड की तारीख को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि इसे परीक्षा से कुछ दिन पहले वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
|Date
|Shift I (09:00–12:00) Subjects & Codes
|Shift II (15:00–18:00) Subjects & Codes
|Dec 31, 2025
|Law, Social Work, Tourism Administration, Prakrit, Telugu, Spanish, Kashmiri, Konkani
|—
|Jan 2, 2026
|Computer Science & Application, Library & Information Science, Urdu, Forensic Science, Bengali, Human Rights, Arabic, Bodo
|Sociology, Psychology, Philosophy, Oriya, Yoga, Punjabi, Social Medicine & Community Health, Women Studies
|Jan 3, 2026
|Commerce, Sanskrit, Santali, Criminology, Political Science (including International Relations/Strategic Studies), Disaster Management, Museology & Conservation
|Geography, Education, Folk Literature, Maithili, Comparative Study of Religions, Indian Culture, Persian
|Jan 5, 2026
|English, Sanskrit Traditional Subjects, Anthropology, Adult & Continuing Education, French, Dogri, Russian, Chinese
|History, Visual Art, Assamese, Archaeology, Gujarati, Rajasthani, Tribal/Regional Languages
|Jan 6, 2026
|Political Science, Defence & Strategic Studies, Arab Culture, Hindu Studies, Nepali, Comparative Literature, Japanese, Sindhi
|Hindi, Tamil, Mass Communication, Kannada, Malayalam, Manipuri, Indian Knowledge System, German
|Jan 7, 2026
|Economics (including allied fields), Management, Public Administration, Population Studies, Linguistics, Buddhist/Jaina/Gandhian/Peace Studies, Pali, Ayurveda Biology
|Environmental Sciences, Home Science, Performing Arts (Dance/Drama/Theatre), Music, Electronic Science, Labour Welfare/HRM, Marathi, Physical Education
यूजीसी नेट को देश की सबसे अहम पात्रता परीक्षाओं में से एक माना जाता है। यह परीक्षा विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति, जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्राप्त करने और पीएचडी में प्रवेश के लिए अनिवार्य होती है। यह परीक्षा हर साल दो बार आयोजित की जाती है।
