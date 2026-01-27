Bihar SI Vacancy 2026: बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पदों पर निकली वैकेंसी, जान लिजिए भर्ती से जुड़ी ये जरूरी बातें

Bihar SI Recruitment 2026 (Official Website)
Bihar SI Vacancy 2026: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने राज्य सरकार के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में सब इंस्पेक्टर (SI) के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस आज यानी 27 जनवरी, 2026 से शुरू हो गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। आयोग ने साफ किया है कि, अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 फरवरी, 2026 तय की गई है। इस भर्ती के तहत सब इंस्पेक्टर के कुल 78 पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवार ध्यान रखें कि आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे।
सब इंस्पेक्टर पद के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त य से स्नातक (Graduation) होना जरूरी है। आयु की गणना 1 अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी। जनरल कैटेगरी के पुरुषों के लिए एज लिमिट 20 से 37 साल और महिलाओं के लिए 20 से 40 साल तय की गई है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। वहीं रिजर्व कैटेगरी को सरकारी नियमों के मुताबिक आयु सीमा में विशेष छूट दी जाएगी।
बिहार दरोगा भर्ती में चयन के लिए कैंडिडेट्स को इन तीन कठिन चरणों से होकर गुजरना होगा- प्रीलिम्स एग्जाम, मेन्स एग्जाम और फिजिकल टेस्ट।
प्रीलिम्स एग्जाम: इसमें 200 अंकों का एक पेपर होगा जिसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से जुड़े 100 सवाल पूछे जाएंगे। 30 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले कैंडिडेट्स मेन्स के लिए असफल घोषित किए जाएंगे।
मेन्स एग्जाम: प्रीलिम्स एग्जाम में सफल होने वाले कैंडिडेट्स मेन्स एग्जाम में शामिल होंगे, जिसमें दो पेपर होंगे।
फिजिकल टेस्ट: लिखित परीक्षा पास करने वालों को दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक जैसी शारीरिक स्पर्धाओं में पास होना भी जरूरी होगा।
पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर (सामान्य और पिछड़ा वर्ग) और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होना जरूरी है। सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम तय किया गया है। पुरुषों को 6 मिनट 30 सेकंड में 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, वहीं महिलाओं को 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना होगा। इसके साथ ही पुरुषों के लिए ऊंची कूद न्यूनतम 4 फीट और महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट तय की गई है। पुरुषों के लिए लम्बी कूद का दायरा न्यूनतम 12 फीट और महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट रखा गया है।
लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा गया है। प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.2 अंक काटे जाएंगे। खास बात यह है कि, फाइनल मेरिट लिस्ट मेन्स एग्जाम में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी, जबकि फिजिकल टेस्ट केवल क्वालीफाइंग होगा। इस भर्ती के लिए एप्लिकेशन फीस 100 रुपये रखी गयी है। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि, एडमिट कार्ड और अन्य जरूरी जानकारी के लिए बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को समय-समय पर चेक करते रहें।
