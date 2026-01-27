Bihar SI Vacancy 2026: बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पदों पर निकली वैकेंसी, जान लिजिए भर्ती से जुड़ी ये जरूरी बातें

Bihar SI Vacancy 2026: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने राज्य सरकार के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में सब इंस्पेक्टर (SI) के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस आज यानी 27 जनवरी, 2026 से शुरू हो गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। आयोग ने साफ किया है कि, अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 फरवरी, 2026 तय की गई है। इस भर्ती के तहत सब इंस्पेक्टर के कुल 78 पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवार ध्यान रखें कि आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे।