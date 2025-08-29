BRABU Result: सीधे इस लिंक से चेक करें बीआरएबीयू यूजी थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट, Direct Link



परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि जिन छात्रों के रिजल्ट पेंडिंग हैं, उसमें ज्यादातर मामलों में ओएमआर शीट पर रोल नंबर लिखने या गोला भरने में गलती हुई है। ऐसे मामलों को ठीक करने की प्रक्रिया जारी है। साथ ही, जिन छात्रों की मार्कशीट में थ्योरी के अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन्हें अपने कॉलेज से संपर्क करने की सलाह दी गई है।

यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ग्रेजुएशन पार्ट थ्री (सत्र 2022-25) का रिजल्ट जारी करने से पहले छात्रों के पार्ट वन और पार्ट टू के अंकों का मिलान किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी छात्र का रिजल्ट पेंडिंग न रहे। कई छात्रों की शिकायत रही है कि उनकी मार्कशीट पर पार्ट वन या टू के अंक दर्ज नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से उनका परिणाम अटका हुआ है।