शिक्षा

BRABU Result: सीधे इस लिंक से चेक करें बीआरएबीयू यूजी थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट, Direct Link

BRABU Result: परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि जिन छात्रों के रिजल्ट पेंडिंग हैं, उसमें ज्यादातर मामलों में ओएमआर शीट पर रोल नंबर लिखने या गोला भरने में गलती हुई है। ऐसे मामलों को ठीक करने की प्रक्रिया जारी है।

पटना

Anurag Animesh

Aug 29, 2025

BRABU UG 3rd Semester Result
BRABU UG 3rd Semester Result (Image-Freepik)

BRABU UG 3rd Semester Result: Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University (BRABU) ने यूजी थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट जारी कर दिया है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठे थे, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। BRABU ने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट brabu.net पर जारी कर दिया है। परीक्षा नियंत्रक प्रो. राम कुमार के अनुसार, इस बार लगभग 1,02,824 छात्र-छात्राओं ने परीक्षा में भाग लिया था। जो अब अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

BRABU Result: रिजल्ट डिटेल्स


BRABU UG 3rd Semester Result में करीब 40 हजार छात्रों को "गुड" ग्रेड मिला। वहीं लगभग 47 हजार छात्रों का प्रदर्शन "वेरी गुड" श्रेणी में रहा।1,293 विद्यार्थियों को "एक्सीलेंट" ग्रेड मिला और 6,000 छात्र प्रमोट किए गए हैं। जबकि 600 छात्र अनुपस्थित (Absent रहे। इसके अलावा, करीब 5,000 छात्रों का परिणाम पेंडिंग है।

BRABU UG 3rd Semester Result: कुछ छात्रों के रिजल्ट हैं पेंडिंग


परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि जिन छात्रों के रिजल्ट पेंडिंग हैं, उसमें ज्यादातर मामलों में ओएमआर शीट पर रोल नंबर लिखने या गोला भरने में गलती हुई है। ऐसे मामलों को ठीक करने की प्रक्रिया जारी है। साथ ही, जिन छात्रों की मार्कशीट में थ्योरी के अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन्हें अपने कॉलेज से संपर्क करने की सलाह दी गई है।
यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ग्रेजुएशन पार्ट थ्री (सत्र 2022-25) का रिजल्ट जारी करने से पहले छात्रों के पार्ट वन और पार्ट टू के अंकों का मिलान किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी छात्र का रिजल्ट पेंडिंग न रहे। कई छात्रों की शिकायत रही है कि उनकी मार्कशीट पर पार्ट वन या टू के अंक दर्ज नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से उनका परिणाम अटका हुआ है।

BRABU UG 3rd Semester Result

BRABU Result: ऐसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट

रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट brabu.net पर जाएं।
उसके बाद रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
“BRABU UG 3rd Semester Result” लिंक चुनें।
अब रोल नंबर और विषय दर्ज करें।
सब्मिट करने पर रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा।
स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट निकाल लें।

शिक्षा

Updated on:

29 Aug 2025 01:26 pm

Published on:

29 Aug 2025 01:22 pm

